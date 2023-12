Tengu honra el arte de los cómics con Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne

No me cansaré de repetirlo: el cómic es un arte. "Dirás la novela gráfica, David". No, digo los cómics, porque habitualmente tirar de ese calificativo de "novela gráfica" se suele hacer por temor a decir que te gustan los cómics. Como si eso fuese un pecado o algo para "frikis o niños". Clichés absurdos aparte, lo que nos trae hoy a estas líneas es, sin duda, una de las ediciones más bonitas que se han publicado en los últimos años en el mundo del cómic. Hablo de ‘Los hijos del Capitán Grant’, publicado por Tengu, editorial que ya hemos traído alguna vez a nuestra sección con Alkaios o Izunas.

Antes de decir nada os voy a dejar imágenes de la edición porque es una auténtica maravilla:

Así sí, como se suele decir habitualmente. Así sí se trata un cómic y así sí se compensa a un lector que, sabedor de que los precios han subido mucho en los últimos años, lo que necesita y demanda es sentir que su dinero ha sido bien gastado en una edición que, aparte de una gran historia, le muestre un gran respeto al arte que representa. En ambas cosas, Tengu está ofreciendo un amplio repertorio de aciertos logrando dejar un poso en el público de "editorial de confianza", algo que a día de hoy no es nada fácil.

Vamos con el apartado técnico del cómic y después continuamos con la reseña: guion y dibujo por Alexis Nesme, editorial Tengu, cartoné de tapa dura, tamaño de 24x33, 152 páginas y un precio de 35 euros.

Alexis Nesme animaliza a Julio Verne con una bella historia de aventuras

¿El cómic europeo y los animales? Sí. Siempre. Solo hay que tirar de cómic patrio y hablar de Blacksad, por ejemplo. Pues bien, en esta reinterpretación del famoso relato de Julio Verne, que fue publicado originalmente entre 1865 y 1868, el autor completo Alexis Nesme se atreve a relatar esta historia de aventuras y viajes por el mundo cambiando a los seres humanos por seres antropomórficos. En este caso tenemos gatos, tigres, leones y sobre todo una maravillosa rana que es "el personaje" en mayúsculas de esta obra y de la que hablaré posteriormente.

Un relato que se inicia con el descubrimiento de un mensaje dentro de una botella que es hallada en el estómago de un tiburón martillo. La pesca tiene lugar en el Duncan, un barco propiedad del aristócrata escocés Lord Edward Glenarvan. Edward descubrirá que el mensaje es una llamada de auxilio del Capitán Grant, el cual ha naufragado y se encuentra en paradero desconocido. Tras pedir ayuda para conseguir formar una expedición de rescate y ser esta rechazada por las autoridades, el propio Lord Glenarvan fletará el Duncan junto a su mujer, amigos, tripulación y los propios hijos del Capitán Grant para buscar al susodicho. Ahí se iniciará una aventura que nos llevará por lugares como la Patagonia o Nueva Zelanda, todo con un toque victoriano maravilloso y con momentos repletos de belleza, épica, peligros y coraje.

La historia es preciosa. Lógicamente tendremos un tono tirando más a la luz que a la oscuridad. No estamos ante un relato tétrico, sangriento o violento, aunque ojo, hay varios momentos en los que ciertos maoríes mostrarán la crudeza de sus costumbres, incluyendo el canibalismo. Eso sí, salvo pequeños detalles, este cómic es perfecto para todo tipo de edades. Los más pequeños alucinarán con la belleza de los parajes que se visitan, la fuerza y majestuosidad del mundo marinero y como no de la aventura y de los personajes de este cuento victoriano. Pero los más mayores, también. Unos pueden disfrutar de su niñez viviendo esta historia y los otros sentirse otra vez como jóvenes marineros que regresan a las ilusiones y sueños de la juventud en la que tú mismo te imaginas surcando la mar en busca de aventuras. Esto sería imposible sin un gran abanico de personajes, pero como he dicho antes, el que se ha ganado mi corazón es esa rana despistada y experta en geografía e historia llamada Paganel, que llega al Duncan porque se equivoca de barco. ¡Qué maravilla de personaje! Con él, no solo se aprende sino que además es el alivio cómico de la narrativa. Será Paganel el que guíe a los personajes y también al lector, que descubrirá gracias a él las maravillas de la fauna, la flora y la geografía de todos los territorios que se visiten. Además Nesmes incluye en su narración infinidad de mapas y explicaciones que enriquecen la aventura situando al lector en todo momento en los pros y contras de los lugares que se visitan.

La belleza de las acuarelas es...

Siguiendo con lo dicho anteriormente, ese tipo de detalles como los mapas, los pergaminos, la rotulación y las anotaciones que Nesme incluye durante el relato convierten este cómic en una auténtica obra de arte. Eso sin contar el aspecto exterior del mismo, a la altura de Julio Verne, con un toque de libro antiguo que te deja con la boca abierta. Es un cómic de tamaño europeo, autoconclusivo, incluye todo el relato dividido en tres partes e incorpora troqueles en negro y con pan de oro. ¡Boom! ¡Para tí, coleccionista! Lo dicho: así sí. Excepcional Tengu.

Conclusión: para mí es uno de los cómics de este 2023 por muchas cosas. La edición haría sonreír a Julio Verne y con eso lo digo todo, pero es que la historia es un canto a la vida, muy bien reinterpretada por Alexis Nesme y que hará gozar a todo tipo de lectores. Por esto nos gusta los cómics y por esto nos gusta el trabajo que está haciéndose en Tengu. Un regalo de Navidad perfecto. Si gustan, disfruten de la lectura.