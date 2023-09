Alkaios, el cómic con acento español que redefine la leyenda de Hércules

Me cuesta describir con palabras las sensaciones que tengo cuando disfruto de un buen cómic que, aparte de tener una temática que me encanta, tiene además acento español. ¿Por qué? Porque sabe mejor. Cuando el producto es nuestro, siempre sabe mejor. Cuando el talento de nuestro país, que es de sobresaliente en adelante, tiene resultados como este, sabe mejor. Y si encima se nota que la edición está cuidada hasta el más mínimo detalle, como hace Tengu, la valoración final es exquisita.

Estamos ante uno de los mejores cómics del 2023 y hablo a nivel general incluyendo superhéroes, europeo, americano etc etc. Cuando el río suena, agua lleva, y Alkaios lleva sonando mucho tiempo en los mentideros del mundo del cómic. Creo que los murmullos son merecidos porque esta obra firmada por Adrián Bonilla y Juanma Mallén cumple a la perfección con el tridente de ingredientes que un cómic debe poseer: gran guion, descomunal dibujo y entretenimiento en vena. Es más, le añado un cuarto y un quinto: originalidad y locura. Ojo, locura de la buena. De la que te hace sonreír. Sí, lo sé, estoy desatado con esta reseña y es que la estoy escribiendo justo después de acabar el tomo. No siempre pasa, pero ciertas obras te piden trasladar tu emoción por lo leído nada más acabar la lectura y este Alkaios me ha ‘obligado’ a sentarme delante del ordenador.

Enseguida continúo con la reseña, pero antes vamos con el apartado técnico: guion de Juanma Mallén, dibujo de Adrián Bonilla, cartoné tapa dura, volumen 1 de 2, editorial Tengu, blanco y negro, 184 páginas y un precio

Vamos con la reseña

Un viejo Hércules que redefine su leyenda rompiendo páginas y paredes

Hércules. ¡Cuántas cosas se han contado sobre el héroe mitológico mitad dios mitad humano que heredó sus poderes del mismísimo Zeus! De todo y con todos los colores y plataformas. Libros, novelas, cómics, películas, series de televisión... Hay de todo en cuanto a esta leyenda mitológica griega. Sus 12 trabajos, por ejemplo. Pero en Alkaios, Adrián Bonilla y Juanma Mallén, logran redefinir a esta leyenda, algo nada fácil, con un toque contundente, fresco, original y lleno de adrenalina.

¿Qué vamos a encontrar en este Alkaios? A un viejo Hércules, con un toque muy de Frank Miller en 300, que fingió su propia muerte avergonzado por no ser el héroe que todo el mundo esperaba de él. Ahí ya empieza el cómic a ganarse al lector. Baja al barro sin miramientos para poner a un héroe al fondo del pozo. Sin perdices que comer y finales felices que todo el mundo espera. Está destrozado, perdido y destruido emocionalmente, lo que hace que el marco de resurrección del héroe gobierne el resto de la obra añadiendo ingredientes propios de la mitología griega y romana. Además, otros elementos como la aparición del emperador romano Nerón, la cultura japonesa y la meta ficción, siempre presente, convierten a esta obra en un ir y venir de acontecimientos que te atrapan y te devoran durante sus casi 200 páginas.

Muy importante resaltar la parte de meta ficción o meta cómic. Fundamental. Está presente y latente durante toda la narración y no deja de sacarte una sonrisa cada vez que ves guiños a la propia industria o personajes rasgando las páginas para saltar de una viñeta a otra en pleno combate. Incluso Hércules se atreverá a romper la cuarta pared amenazando al lector. Como es lógico, para hacer eso tienes que tener un guion sólido que sustente estos toques de originalidad y por supuesto un dibujo que te haga sentir de verdad esa ruptura. ¡Menudo dibujo, señoras y señores! Trabajo espectacular de Adrián Bonilla al que le sienta de escándalo el blanco y negro. Su estilo se adapta además a todo tipo de situaciones, incluyendo combates, planos cortos y largos, momentos oníricos y rupturas de la cuarta pared. La simbiosis entre guion y dibujo es perfecta y el lector se siente cómodo incluso en esos giros de realidad que aparecen de vez en cuando en la historia y que son locos de verdad.

Os dejo varios ejemplos:

Otro de los elementos que me parece necesario destacar es el toque de sentido del humor que incorporan al personaje principal. No es normal ver a Hércules decir "gilipollas" o hablar como si estuviese teniendo problemas en el barrio de Aluche en vez de en Japón. Ahí entra la figura de la leona Nema que sirve, aparte de como acompañante del héroe, como alivio cómico en sus conversaciones con Hércules. Ese sentido del humor se inserta con el ADN de la obra para no verse forzado en ningún momento y fluir con naturalidad dando más capas de personalidad al personaje. El trabajo de Mallén es limpio y efectista.

No voy a pasar la oportunidad también de destacar la figura de Tengu, una editorial que cuida al más mínimo detalle sus publicaciones. Aquí por ejemplo tenemos un gramaje que podría firmar el mismísimo Hércules, con un papel offset perfecto para lo que se quiere contar y cómo se quiere contar. En resumen, tienes una versión Deluxe en una primera edición, algo que no es habitual. Para mí es un placer contar con ellos en esta sección y no será ni mucho menos la última vez que pasarán sus obras por Libertad Digital.

Por último comentar que estamos ante una historia que tendrá dos volúmenes y los autores han declarado y amenazado con que la segunda parte será "más bestia que la primera". ¡Bendita amenaza!

Conclusión: cómic para los amantes del cómic. Con esa frase digo mucho. Creo que con eso se elogia la figura de los autores y de la editorial a partes iguales. Cuidando hasta el más mínimo detalle en la edición, Tengu acierta de pleno con esta obra de Mallén y Bonilla que te golpeará de lleno con un Hércules original y rupturista. Guion lleno de adrenalina con un dibujo hercúleo. Es un win win de manual. Y nuestro, además. Si gustan, disfruten de la lectura.