Regresa Carretera Fantasma, el cómic de terror con acento español que arrasa en 2024

Por fin tenemos ya entre manos la segunda parte o, mejor dicho, el segundo tomo en cartoné de la impresionante serie de Jeff Lemire, Carretera Fantasma. Una serie con acento español, gracias al dibujo de Gabriel H Walta, y que estuvo muy cerca de llevarse el premio Eisner a mejor serie nueva.

Astiberri está publicando esta serie sin dilatarse mucho en el tiempo y eso ayuda a que el lector español tenga la posibilidad de leer una de las mejores series independientes del momento. El primer tomo ya llamó la atención de propios y extraños y el segundo empieza a recoger buenas críticas por el buen nivel que sigue mostrando. Esta historia, que mezcla una Road Movie con el terror, funciona a las mil maravillas en este segundo tomo, igual que pasó con el primero, pero además profundiza más en la historia y, nuevamente, te deja con más ganas de más de cara al tercer volumen.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Jeff Lemire, dibujo de Gabriel H. Walta, color de Jordie Bellaire, editorial Astiberri, cartoné tapa dura, 136 páginas y un precio de 18 euros.

Guion sólido con giros narrativos bien elegidos

Breve recordatorio del argumento principal de la historia. El camionero Dom se ve implicado en un accidente donde una chica también aparece en la escena, Birdie, y en la que el acompañante de ésta muere tras salirse de la carretera. Ambos, de manera accidental, encontrarán un artefacto en el suelo y al tocarlo se trasladarán a una realidad paralela desértica y lúgubre en la que se encontrarán con unos seres deformes que les darán caza. A su vez, una detective con un pasado misterioso y relacionado con ese mundo alternativo, tendrá que buscar qué pasó en dicho accidente y por qué aparecen extraños cadáveres en varios lugares del país. Eso pasó en el tomo 1 y en este todo ello se ampliará dando respuesta a varios misterios mientras abren otras cuestiones acerca de los mismos.

El ritmo, de nuevo, frenético. Se devora. Si el primero, como reconocí en la primera reseña, lo leí en un viaje en AVE, este segundo también lo terminé en una tarde al no poder parar de leer. Grapa a grapa con finales que no te dejan apartar el cómic, Lemire te mete de lleno en la historia y como además aquí va revelando más detalles de la trama, hacer una pausa se antoja muy complicado. Bendito problema, por supuesto.

La sensación terrorífica y angustiosa de pasar de la realidad normal a otra siniestra y oscura en la que monstruos de todo tipo quieren comerte vivo sigue estando palpable en cada página y eso hace que, pese a ya conocer la obra habiendo leído el primer volumen, no deje de tener el mismo impacto que en el tomo anterior. Por supuesto no hace falta matizar que este tomo se debe leer si has catado anteriormente el volumen 1. No hay dudas con eso.

El guion hace el acordeón todo el rato, es decir, te da una respuesta a una pregunta y abre a la vez otra sobre el mismo tema. Así el lector nunca deja de tener curiosidad por lo que viene y como el dibujo de Walta es tan bueno para aclarar la narrativa e impactar con los momentos más resolutivos de la historia, siempre tienes la sensación de vértigo leyendo grapa a grapa.

Os dejo ejemplos del dibujo:

Por cierto, os recuerdo que en su día entrevistamos al propio Walta en nuestra sección de cómics de Es la Mañana del Fin de Semana. Aquí os la dejo.

Conclusión: me sigue convenciendo y me vuelve a dejar con ganas de más usando la misma fórmula del volumen 1. Lemire te engancha y Walta te guía con eficacia a través de todo lo que sucede en ambas realidades. Ojo, algún que otro elemento loco de este segundo volumen te dejará con la boca abierta y pasarás de alucinar sin saber qué está pasando a darle vueltas a la cabeza sobre el porqué de dichos acontecimientos. Ah, por cierto, jamás debe pasar desapercibido el color de Jordie Bellaire. Genia. Si gustan, disfruten de la lectura.