Cegado por la luz, el tomo de la Patrulla X previo a un evento 'Complejo'

Decir Complejo de Mesías y Patrulla X son asuntos mayores. Igual que meter en la ecuación a un autor como Mike Carey con varios arcos argumentales alrededor del mismo. Como no quiero romper la magia y hacer spoiler a nadie que no se haya acercado a este evento que menciono porque esté siguiendo estos tomos en Must Have con la ilusión de un niño ante lo desconocido, no voy a comentar de qué va, pero sí les puedo asegurar que forma parte importante de la Patrulla.

Para llegar a Complejo de Mesías hay que pasar por aquí. Al menos para tener un cuadro más amplio de lo que sucedió antes y como aún queda algún tomo que otro para llegar al evento, Panini sigue con la publicación de estos tomos previos. ¿Es este un buen aperitivo? Apañado. Vamos con ello.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico: guion de Mike Carey, dibujo con Humberto Ramos, Chris Bachalo Mike Cho, contiene X-Men 200-204, cartoné tapa dura, editorial Panini, 160 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Aperitivo disfrutón y sin ‘complejos’

A nivel de argumento nos meteremos de lleno en una Patrulla X capitaneada por Pícara, la cual se encuentra en fuera de juego por hechos acontecidos anteriormente que han dejado su mente hecha un zorros. Además de eso, la Patrulla será traicionada por uno de los suyos y serán atacados en varios frentes. Eso hace que haya poco respiro en estas cinco grapas ya que en todo momento Carey imprime velocidad y amenaza para nuestros protagonistas moviendo al lector de un lado para otro. Se irá sucediendo la acción, con diferentes asociaciones de personajes y habrá poca pausa para valorar lo que está sucediendo.

Eso sí, estamos ante un cómic de transición y como tal, no tenemos una gran historia aunque sí un episodio entretenido dentro de todo lo que estuvo sucediendo alrededor del evento Complejo de Mesías. Si miramos el contenido tenemos las grapas del 200 al 204, es decir, cinco grapas para un tomito de 160 páginas. Funcional, cortito y al pie. Un chupito de adrenalina, por resumir el concepto.

Por otro lado, estamos ante una historia con un dibujo de estilo muy manga, muy juvenil y con mucho dinamismo por parte de Bachalo y Humberto Ramos. Lo habitual con él. Eso hace que tenga una fácil lectura y que haya pocas trampas a la hora de leerlo con continuidad.

Os dejo ejemplos del trabajo artístico:

Por lo demás, poco más que añadir. Es cierto que es una previa para Complejo de Mesías, un gran evento mutante, y que aquí no vamos a tener un arco cerrado. Por eso sí creo que este tomo Must Have necesita de conocimiento previo de lo que ocurre para sentirse cómodos leyéndolo. Si eso es así, este tomo te dejará con ganas de más y te mantendrá enganchado a los mutantes.

Conclusión: para lectores que quieran seguir la continuidad mutante que se está recopilando en estos tomos. Dibujo dinámico, cartoon y con mucha acción. No está mal, aunque se nota que es una previa de lo que viene por delante. Si gustan, disfruten de la lectura.