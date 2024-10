Lobezno y Masacre WWIII: la película de Deadpool aumenta el lore del cómic

Deadpool y Lobezno ha sido un éxito claro e incontestable de taquilla y todo lo que ha generado la película de Ryan Reynolds y Hugh Jackman ha generado un interés aún mayor en las publicaciones sobre ambos personajes. Ya saben, si una cosa funciona hay que explotarla y Marvel, que de ideas sabe mucho como buena casa de las mismas, tenía preparada una ristra de tebeos que publicar alrededor del film.

En este caso os traemos a la sección un cómic book de tres grapas que engloba una historia corta con ambos personajes como protagonistas y que viene a dar una dosis más de adrenalina y acción tanto a Lobezno como a Masacre. Hablamos de un correcto cómic que servirá como lectura esporádica o para completistas.

Vamos primero con el análisis técnico del cómic: guion de Joe Kelly, dibujo de Aaron Kuder, contiene Deadpool/Wolverine números 1 a 3, tapa blanda, editorial Panini, 112 páginas y un precio de 5,50 euros.

Vamos con la reseña

Cómic de acción que suma y no resta

Apañado. Resultón. Pintón. Que no resta sino que suma. Así podría definir este cómic de Lobezno y Deadpool. Ni más ni menos. Me lo he pasado bien al leerlo, creo que funciona esta historia en la que Lobezno tiene que volver a sacar del atolladero a Masacre mientras se enfrentan con enemigos y entre ellos mismos. Acción, peleas, sangre, espadas, disparos, y poco más. Tampoco creo que pretenda cambiarte la vida o ser un clásico en el futuro. El guion de Joe Kelly deja claro que él fue consciente de que estamos ante un arco corto y separado de continuidad y en el lado del dibujo siempre me ha gustado el trabajo de Aaron Kuder.

Os dejo ejemplos del dibujo de Kuder:

Curiosas las viñetas que obligan al lector a mover el cómic para escenas de acción en grande que ocupan todo el largo del tebeo. Un detalle más con guiños a maneras narrativas del pasado.

Por lo demás insisto en el hecho de que estamos ante un cómic que viene precedido de la película, es decir, es un producto que pretende aprovechar la estela de la misma y ganar adeptos. Bajo esa premisa se diseñó y con esa intención se publicó. De hecho Panini lo ha entendido a la perfección y baja el precio de esta grapa triple a 5,50 euros cuando costaba 10. Eso sí, el gran punto a favor del cómic es que Kelly y Kuder no han hecho esto deprisa y corriendo para cobrar el cheque sino que tanto en guion como en dibujo se nota que le han puesto dedicación. Y es de admirar, porque otras veces esto no pasa y nos quedamos con un cómic soso y sin apenas nada que sacar de provecho. No es el caso por suerte.

Conclusión: perfecto si te quieres leer algo después de ver la película o si eres completista de algunos de los dos personajes. Funciona. No destaca, pero funciona. Kelly y Kuder asumen el papel dentro de un arco corto y dejan un buen producto. La rebaja del precio por parte de Panini ayuda a tomar la decisión final. Si gustan, disfruten de la lectura.