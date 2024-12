Joker Año Uno: ¿Por qué hay tanta polémica con este origen del payaso de Gotham?

Todo el mundo dentro del cómic conoce el Año Uno de Batman. Una auténtica obra de arte firmada por Frank Miller al guion y David Mazzucchelli al dibujo que nos mostraba los primeros pasos tanto del caballero oscuro como del comisario Gordon. Uno poniéndose la máscara por primera vez y el otro descubriendo cómo te puede cambiar para siempre el hecho de vivir en Gotham. Todo ello con ese increíble toque del dúo Miller-Mazzucchelli que sentaba las bases para ideas parecidas que llegarían posteriormente en otros personajes de DC y Marvel. Eso sí, nadie pudo imitarles porque este Año Uno de Batman, como he dicho antes, es arte en viñetas.

Este año uno del murciélago tuvo después otros tomos posteriores como el año 0, 2, 3 o 100, sin embargo, ninguno llegó a situarse ni siquiera cerca de la idea original porque la potencia de lo hecho por Miller y Mazzucchelli tenía una sombra demasiado alargada. Aún así, muchos han seguido intentando copiar este tipo de historia y cuando algún fan escucha las palabras "año uno" rápidamente se enciende una alerta de exigencia máxima ante cualquiera que piense en ofrecer algo parecido a la historia original. Esto ha pasado con el Joker Año Uno de Chip Zdarsky que, ya les adelanto, poco o nada tienen que ver con lo que en su día hicieron Miller y Mazzucchelli. Como mucho el nombre, pero poco más.

Antes de entrar en materia, vamos con el análisis técnico del cómic: guion de Chip Zdarsky, dibujo con Giuseppe Camuncoli y Andrea Sorrentino, contiene Batman núms. 142-144 USA, editorial ECC, cartoné tapa dura, 112 páginas y un precio de 19,50 euros.

Vamos con la reseña

Solo para lectores de la cabecera de Zdarsky

¿Es este un año uno del Joker? Técnicamente sí, pero este material es solo apto para aquellos lectores que estén leyendo todo lo que Zdarsky está escribiendo sobre Batman. Primero El Caballero, ahora recopilado en un tomo, el cual también reseñamos aquí. En él se contaban los viajes de Bruce Wayne por el mundo para lograr todo tipo de habilidades mentales y físicas para ser a posteriori el Batman que todos conocemos. El Caballero, primero. Luego, la cabecera principal de Batman con el gran dibujo del español Jorge Jiménez. Si no has leído ni una sola grapa, spoiler, no te vas a enterar de casi nada. Y por último, no viene nada mal haberse leído Batman Tres Jokers y por supuesto La broma asesina.

Este Año Uno no es ni mucho menos como el de Batman. Ese inicio de Batman es para todos los públicos y es sin duda una de las recomendaciones básicas si alguien empieza a leer al personaje. Aquí veremos lo que Zdarsky cree que sucedió con el Joker justo después de La broma asesina de Alan Moore, pero es su visión. La visión que hay según lo que está contando en la cabecera de Batman y lo que contó en El Caballero. Si no tienes claro eso, te perderás. Mucho. Y puede que esa falta de información haya hecho que se hayan generado expectativas sobre este tomo muy alejadas de la realidad. No en vano hablamos de continuar La broma asesina y coger el nombre de Batman Año Uno. Casi nada. Eso hace que sin ser una mala idea, ésta quede tapada por el nombre que le dan y la sombra de dos obras tan potentes como las que he mencionado.

El cómic en sí cuenta dos cosas. Una, los días posteriores a la caída del Joker en el ácido y dos, una historia anclada en el futuro y dibujada maravillosamente por Andrea Sorrentino en la que Batman luchará con un virus transmitido por la risa que convierte a todo el mundo en Jokers. El arco principal, por cierto, lo dibuja el italiano Giuseppe Camuncoli. Lo que dibuja Sorrentino aún se podría entender por sí solo, pero el arco principal está tan ligado a lo hecho anteriormente por Zdarsky que no se puede establecer como un canónico Año Uno del Joker. Ojo, a mí me gusta lo que está haciendo Chip con Batman y me parece original, a la par que arriesgado, lo que nos está contando actualmente sobre la relación Batman-Joker, sin embargo, no lo veo como para formular una historia y llamarla Joker Año Uno. Al final son tres grapas de un nivel aceptable que forman parte de la cabecera principal y separarlo para hacer un tomo como este, con respeto a ECC, a mí no me convence.

Tampoco es muy defendible, a mi parecer y sin ser yo ni mucho menos un hater de las editoriales, todo lo contrario, el precio del tomo. Al final son tres grapas a casi 20 euros. En mi opinión si sacas esto en un comic book de tres grapitas, el precio bajaría y se solventaría este salto entre la cabecera principal y lo que sería un poco una especie de spin-off.

Conclusión: solo para gente que ha comprado la cabecera principal del Batman de Zdarsky ya que este origen solo se entiende con lo que ha pasado antes en El Caballero y lo que ocurrirá y ya está ocurriendo en las grapas principales del caballero oscuro. Si lees esto sin tener presente lo anterior te vas a encontrar con un origen muy difícil de entender.