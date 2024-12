Regalos con arte para Navidad

En Es la Mañana de Fin de Semana, Isabel San Juan, historiadora del arte, propone "regalos con arte" para estas navidades.

Pionera del arte abstracto

La primera exposición recomendada se encuentra en el Guggenheim de Bilbao, y se trata de Hilma af Klimt, "una de las grandes desconocidas de la pintura del siglo XX", según San Juan, ya que, como ha explicado, "la Academia de Bellas Artes Sueca pensaba que las mujeres de la época solo podían copiar, pero no innovar". Una de las pinturas que se pueden ver en la exposición es Pinturas para el templo (1906), una de las primeras series de arte abstracto, lo cual la convierte en una pionera de este estilo artístico. Klimt realizó 200 obras en 10 años, donde aparecen influencias de las corrientes científicas, sociales, etc. Aunque sus obras no se conocieron hasta 1986, ya que la artista expresó en su testamento "que no se mostrasen al público, mínimo, hasta 20 años después de su muerte", ya que era consciente de que no iba a ser valorada hasta que pasase el tiempo.

Aunque en su época, el propio Rudolf Steiner – autor de La filosofía de la libertad (1894) – visitó a la pintora en su estudio. La exposición está disponible hasta el 2 de febrero de 2025. "Klimt me recuerda a Maruja Mallo", ha añadido San Juan, debido a su trayectoria e importancia al ser pionera en una sociedad de hombres.

Dos artistas separados en el tiempo

Por otro lado, el Museo del Prado alberga la exposición "Sigmar Polke. Afinidades desveladas", con 40 obras del autor entre fotografías, pinturas y dibujos. San Juan ha subrayado que Polke es "uno de los artistas más influyentes del arte contemporáneo europeo", que, tras tener un trance al ver "El tiempo y las viejas" (1820) en el Museo de Bellas Artes de Lille (Francia), se dio cuenta de que había una pintura detrás. Por lo tanto, la exposición gira en torno a un diálogo entre Goya y Polke, dos autores con 200 años de diferencia, pero con una visión diferente y disruptiva. Esta exposición cuenta con la colaboración del Museo del Prado, la Fundación Amigos Museo del Prado y el Ayuntamiento de Madrid, y se podrá visitar hasta el 16 de marzo de 2025.

Los mejores artistas en una sola exposición

Otra exposición recomendada por San Juan es "Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón", que se podrá disfrutar hasta el próximo 12 de enero. San Juan ha destacado que es "una de las colecciones privadas más importantes del mundo", ya que la mayoría de las obras nunca se han visto en nuestro país. Incluye obras de pintores como Rubens, El Greco, Canaletto y Goya, así como autores más actuales de las vanguardias, como Turner, Monet, Renoir, Edvard Munch, Van Gogh, Rothko, entre otros.

Opción surrealista

Asimismo, San Juan ha comentado una exposición estrenada recientemente en el Círculo de Bellas Artes, "Max Ernst. Surrealismo. Arte y cine". Ernst es un artista polifacético que ha destacado en diversos ámbitos, como la pintura, la escultura, el dibujo, la poesía, etc. Además, es "uno de los protagonistas de la Edad de Oro de Buñuel", como ha destacado San Juan. Una de las obras que se pueden ver en la exposición es La tentación de San Antonio (1945), cuadro muy excéntrico con tendencias surrealistas, que pintó gracias a Peggy Guggenheim, coleccionista de arte y mujer de Ernst, quien, junto a él y otros autores, huyó a Estados Unidos tras estallar la Segunda Guerra Mundial.

Más opciones

Otras exposiciones comentadas han sido la de Lorenzo Caprile en la Fundación Canal, "Esperpento" en el Reina Sofía, "Esquivel místico" en el Museo del Romanticismo y "Jaume Plensa. Materia interior" en la Fundación Telefónica.