Nacho Cano a Pedro Sánchez: "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco"

Seis meses después de que fuera detenido, este lunes ha declarado el productor musical Nacho Cano ante la titular del juzgado 19 de Plaza de Castilla, Inmaculada Iglesias. Cano ha negado todas las acusaciones que pesan sobre él y se ha desvinculado de las supuestas irregularidades administrativas que rodean la contratación de los becarios mexicanos porque él lleva la parte creativa y "artística", según han informado fuentes jurídicas.

Tras la declaración, a las puertas de los juzgados, volvía a apuntar que es víctima de una persecución política. Ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "corrupto": "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco. Porque yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero y yo no merezco caer", ha asegurado. Y añadía: "Apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación injusta".

En su declaración, que se ha prolongado durante casi dos horas, el músico ha relatado que recibió amenazas de Lesly Guadalupe Ochoa Flores, la becaria que le denunció, cuando decidieron prescindir de ella. Le anularon la beca tras dos semanas de estancia en España, por incumplir las normas del programa. Que le ofrecieron dinero y la posibilidad de volver a su país pero lo rechazó.

"Una competa fabricación políticamente motivada"

El productor está acusado de dos delitos: uno contra los trabajadores por tener supuestamente becarios trabajando en su show y otro contra los trabajadores extranjeros por supuestamente haber traído a esos becarios a España como turistas. Según el equipo de Cano "los dos delitos han sido demostrados falsos y todo el caso es una competa fabricación políticamente motivada". Por eso acusan a la juez, la misma que la del novio de Ayuso, de "empeñarse en alargar la instrucción de modo arbitrario y a costa del daño causado a los investigados".

Los abogados han insistido en que los becarios pidieron declarar y tuvieron que regresar a México el 1 de septiembre tras ponerse a disposición del tribunal y ante la inacción de este. Nacho Cano y el resto de los investigados llevan pidiendo que se les tome declaración desde el mes de julio".

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Madrid archivó las denuncias de Ochoa contra Nacho Cano (el 28 de junio) porque "carecían de relevancia penal", "por no alcanzar la naturaleza de delito" pero la Policía de la comisaría de Leganitos lo desoyó y siguió con sus actuaciones, detenciones e interrogatorios (el 9 de julio). Además el día 2 de octubre de 2024, la Inspección de Trabajo ya emitió un informe descartado que los becarios tuvieron "una relación laboral" con Malinche. La productora siempre ha defendido que forman parte del casting para el estreno en México, que se producirá en pocos meses, y que se estaban formando aquí.

En cuanto al delito contra los trabajadores extranjeros, la defensa del músico asegura que "los becarios entraron como turistas, como el 90% de estudiantes de países que no requieren visado, y se les tramitó en España el visado de estudiantes para los diez meses de formación, tal como estipula la legislación europea completamente aplicable en España desde 2018".

"La rabieta de una becaria"

En un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital el entrono del productor asegura que

En el día de hoy se ha vuelto a demostrar en el juzgado que la rabieta de una becaria expulsada lleva a la policía de Leganitos a realizar una investigación prospectiva durante nada menos de seis meses, con la excusa de que se estaban trayendo irregularmente estudiantes mexicanos a España. Las becas. Los 17 estudiantes entraron siguiendo las normas aplicables, recibían su beca y su formación. No fueron trabajadores, ni trabajaron en ningún momento en el Musical y no fueron tampoco una excusa para traer estudiantes mexicanos a España. Todo este caso es una fabricación hurdida al más alto nivel de nuestro país, que usa una denuncia de alguien que quiso chantajear a la producción MALINCHE. Esos estamentos deciden usar el "Nacho Comodín" durante los duros meses que les esperan con los casos Koldo/Abalos, Begoña y el Hermanísimo. Creen que Nacho Cano es el objetivo perfecto por su cercanía a Ayuso y por su valor mediatico para servir como cortina de humo. Creian que Nacho Cano se hundiría y no tendría la capacidad de responder a las oleadas de ataques de medios de comunicación vendidos, policías que no merecen su puesto y jueces complices. Han cometido tantas irregularidades en este último año que no les queda otra salida que redoblar el farol y cometer mas ilegalidades. La justicia prevalecerá. Si no es así, España estará en aún mas peligro que el propio Nacho Cano.

Por su parte Lesly, la denunciante, se ha plantado en los juzgados por propia voluntad para poder tener un encuentro cara a cara con el productor, algo que no se ha llegado a producir. "No tiene ética profesional. O sea, siendo la persona que es, teniendo la trayectoria que tiene, y no nos pudo traer de manera legal. Él es español. Yo creo que conoce las leyes. Él sigue cobrando la taquilla y a nosotros no nos pagaba ni el sueldo mínimo", ha dicho.