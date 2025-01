Ayuso respalda a Nacho Cano y acusa a Sánchez de "amedrentar" a los artistas con "prácticas dictatoriales"

Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de "perseguir" y "amedrentar" al mundo de la cultura, calificando estas acciones como un ejemplo más de sus "prácticas dictatoriales" que, según ella, "se multiplican día a día". Lo ha hecho al respaldar al productor musical Nacho Cano, que había asegurado este mismo lunes sentirse víctima de una persecución política por parte de Pedro Sánchez.

A su salida del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid —donde ha declarado en relación al caso de los becarios de su musical Malinche—, Cano ha reiterado su denuncia contra el Ejecutivo. "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco. Porque yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero, y yo no merezco caer", ha dicho, dirigiéndose a Sánchez, al que ha tachado de "corrupto".

Cano ha aprovechado también para volver a hacer público su apoyo a Ayuso al afirmar que el presidente del Gobierno teme a la líder madrileña porque "es la única capaz de sacarle de esta ecuación injusta".

Por su parte, Ayuso ha defendido al artista, al que se ha dirigido como "uno de los mejores compositores de España" y miembro de "uno de los mejores grupos de música de nuestra historia" —en referencia a Mecano—. Así, ha alertado sobre lo que considera una "persecución" del Gobierno hacia los artistas y ha denunciando que "las prácticas dictatoriales se multiplican día a día".

Nacho Cano ha comparecido este lunes ante la jueza Inmaculada Iglesias —que instruye también el caso del novio de Ayuso.durante casi dos horas—. En su declaración, el músico ha negado las acusaciones que lo vinculan a presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la contratación de becarios mexicanos para Malinche. Así, ha asegurado que su papel en la producción es estrictamente "creativo y artístico".