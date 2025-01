Ayuso: "Tenemos mucho que defender; si no, España acabará igual que Venezuela"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada este viernes en Es la mañana de Federico de esRadio, pocas horas después de la concentración en la Puerta del Sol para apoyar al pueblo venezolano en su lucha para que Edmundo González sea reconocido presidente electo, y de que la narcodictadura detuviera –siendo al poco liberada– a la líder opositora María Corina Machado. La líder regional ha subrayado que en nuestro país "tenemos mucho que trabajar y mucho que defender": "Si no, España va a acabar igual que Venezuela".

Ayuso ha dicho que "este tipo de concentraciones han sido muy emotivas": "Desde que sales de la Casa de Correos hasta que llegas a la tarima, son tantas las muestras de cariño, de emoción, por parte de tantos venezolanos y ciudadanos de otros rincones del mundo, te agarran con tanta fuerza, que cuando llegas a la tarima, estás emocionado, totalmente roto, y piensas que, cuando todo pasa, te vas a tu casa, estás en Madrid, y ya está. Pero pienso en María Corina Machado, a quien podrían haber asesinado en cualquier momento, y es doblemente emocionante".

La presidenta de la CAM ha declarado que "es impresionante lo que se siente, sobre todo, cuando se supo la detención de María Corina": "Mucha gente empezó a llorar. Gente muy joven, que seguía en directo la manifestación en Caracas o en otros lugares". "Cuando ves ejemplos como el de María Corina", continuó Ayuso, "te das cuenta de que no tienes derecho a quejarte", quien ha reconocido que "estamos viviendo un momento dramático en España".

La líder del ejecutivo regional, quien soporta "directamente las iras del Gobierno" y sabe lo que supone "que 22 gobiernos me ataquen a mí, a la gente que se me acerca, a gente de la cultura o a profesionales libres de los medios", ha denunciado "el poder mediático que ha creado La Moncloa". Ahora bien, "cuando ves a María Corina, se te pasa todo. Es otra dimensión: se juega la vida día a día". "Una mujer tan poderosa, tan líder, encima de un coche, ondeando la bandera de Venezuela…, cuando ves ese ejemplo, te das cuenta de que lo nuestro son pequeñeces. Eso sí, tenemos mucho que trabajar y mucho que defender. Si no, España va a acabar igual que Venezuela", ha añadido.

Ayuso ha criticado al Ejecutivo de Sánchez, del que "sólo sabemos un 10%": "Siempre miente y tiene planes ocultos. Los únicos que no tienen planes ocultos son los independentistas y Bildu". La presidenta autonómica se ha referido al estatal, quien "va a mantenerse en el poder a costa de lo que sea", y a su "complicidad con Zapatero": "Desde que empezaron a estar juntos, algo ocurrió ahí y, desde entonces, además de las prácticas de Zapatero, ha habido una dependencia de Marruecos insólita". "Entre Delcy, Zapatero… al final, Zapatero está en todo", ha concluido.

Los venezolanos advierten: "venimos del futuro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comentado la deriva "dictatorial" que está teniendo la democracia española y ha puesto de ejemplo la persecución que el Gobierno está llevando a cabo contra ella, al más puro estilo del socialismo del siglo XXI, implantado por Hugo Chávez en Venezuela. Ha dicho que "si hablamos de persecuciones aquí tienen a la number one. Tengo ya un máster en persecuciones: a mi difunto padre, que falleció hace quince años; a todo mi entorno familiar; a todo aquel que decide libremente decir: no formo parte del muro, de esa parte norcoreana de ese muro que ha levantado el Gobierno". Es gente que "es directamente acribillada" y "tanta gente de bien, normal, que se ha visto involucrada en problemas que el Gobierno le ha procurado".

Esto, para Ayuso "te demuestra que estamos siendo perseguidos y que, además, no tienes como defenderte" y que "da igual la verdad". "Lo de la persecución son prácticas que muchos venezolanos nos lo dicen: nos recuerda a lo que nosotros empezamos a vivir en Venezuela. Háganos caso, venimos del futuro", ha apuntado la presidenta madrileña que asegura que "esto lo dicen siempre" los venezolanos que viven en España.

Cree que la gente no es consciente de la situación por "la economía" y porque "tenemos un país fuerte y robusto que no es como está ahora mismo Venezuela". "A mucha gente le puede parecer exagerado, pero las dictaduras no entran de golpe. No aprietas un botón, sino que es una rosca que va poco a poco carcomiendo esos contrapesos y los contrapoderes de manera que el Gobierno utiliza todos los medios públicos y las instituciones contra el adversario y contra la alternativa", ha advertido.

En este sentido, ha dicho que los socialistas "intentan deshumanizar al adversario"y que a ella se lo hacen "cada día todos los ministros". "Me insultan de manera infame en lo personal, en mi vida. Me dicen asesina, criminal… esa forma de deshumanizar al adversario político", es una de las características de estos políticos. Además, Ayuso ha dicho que otra es la forma que tienen "de perseguir a las Pymes" y que "son todos ya comunistas en el Gobierno de Sánchez, pero especialmente la vicepresidenta que ataca la Pyme porque sabe que la Pyme es propiedad y es libertad". Para acabar con ellas "se inventan todo tipo de estupideces para meter más burocracia y mandar a más gente al paro para que cobren y dependan del Gobierno".

"Todo claro que te demuestra que va por un camino de falta de libertad absoluta y, en algunos casos, dictatorial. Por eso decía yo ayer en la Puerta Sol que se es muy bravo con los dictadores muertos, pero a los dictadores vivos no les ponen ni una coma", ha dicho la presidenta de la CAM. "Son los mismos, te quieren ir colocando un señuelo para ir colocando prácticas que son impresentables en una democracia", pero "como la economía lo tapa un poco a mucha gente le cuesta creerlo. Tiene suerte este Gobierno porque la mayoría de las CCAA están gestionadas por políticas del PP, que eso significa bajar impuestos y ayudar a quienes crean empleo, y, entonces, las cifras y la macroeconomía les pueden salvar un poco, pero todo el mundo sabe que esto no va bien", ha reflexionado Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña también ha dicho que ayer a la manifestación de la Puerta del Sol no le costa que fuera nadie del PSOE y ha remarcado que "lo que está sucediendo en Venezuela debería ser cosa de todos. No es de derechas o de izquierdas, es libertad". Ayuso ha dicho que prefiere "pensar que todo el mundo tiene esto claro, pero veo a nuestros dirigentes y nuestro Gobierno y es algo que me apena profundamente porque la voz de España en el continente americano es fortísima".

Ha dicho que "siempre lo fue hasta Zapatero" y que ahora "lo es para hacer el mal, para alinearse con las peores narcodictaduras". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que "cuando éramos un país que teníamos la fuerza que teníamos, como la sigue teniendo el Rey, que nuestra voz no sea la que lidera esto me produce una profunda vergüenza y, además, dolor. Porque perdemos la oportunidad de ser la nación que somos a ojos del mundo".