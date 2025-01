Un carrusel de emociones por el secuestro de María Corina Machado protagoniza la manifestación de Madrid

La intensidad y tensión vivida en las últimas horas en Venezuela se ha trasladado este jueves a la madrileña Puerta del Sol, donde alrededor de 4.000 personas —según Delegación de Gobierno— han reclamado que Venezuela vuelva a la democracia a partir de la supuesta toma de posesión que llevará a cabo el presidente electo, Edmundo González Urrutia, este viernes 10 de enero en Caracas. Una concentración en la que los presentes han vivido un carrusel de emociones por las informaciones llegadas desde Venezuela que apuntaban al secuestro de la líder de la oposición democrática venezolana, María Corina Machado, por parte del Régimen de Nicolás Maduro.

Los manifestantes han comenzado a colmar el corazón de la capital a partir de las 17:30 horas y la mayoría de ellos han llegado expresando su esperanza en que estas fueran las últimas horas de una dictadura bolivariana que ha durado 25 años desde que Fidel Castro, padre político del actual narcoditador Maduro, deshiciese la democracia para perpetuarse en el poder y comenzase una etapa de represión que ha marcado a varias generaciones, obligadas a emigrar de su país.

"Mañana seremos libres en nombre de Dios", ha expresado una joven venezolana entrevistada por Libertad Digital a su llegada a la concentración. En la misma línea se ha pronunciado otra de las manifestantes, que mostrado su confianza en la oposición democrática asegurando que "si Dios quiere y se hace justicia mañana Venezuela se levantará libre".

El fantasma de la represión

El optimismo contrastaba con el fantasma de la represión, de la tensión que se vivía en esos mismos instantes en las concentraciones simultáneas que se han dado en Venezuela. "Si publicas en las redes sociales, te buscan y te llevan preso", ha relatado a este mismo diario un joven que vino a España hace tres años en busca de libertad que ha dejado a toda su familia en su país de origen. Una censura que compartían las personas que, por edad, pudieron conocer la democracia en el país caribeño: "Todos tenemos historias que contar sobre la represión que hemos vivido".

Todo ello, en medio de reivindicaciones por un paso adelante del Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha reconocido a González como presidente legítimo de Venezuela a pesar de las evidencias que demuestran la apabullante victoria de la oposición democrática en las elecciones venezolanas del pasado mes de julio de 2024. "Es lamentable que nuestro presidente no haya reconocido a Edmundo González ni haya dicho ni pío", ha sentenciado un ciudadano español ante la atenta aprobación de su esposa, una venezolana que lleva 25 años sin poder visitar su país. "Los lingotes hablan por sí solos", ha respondido otra venezolana al ser cuestionada por los motivos de que Sánchez no condenase a Maduro.

Tiros a María Corina Machado

En estas, los organizadores de la concentración han anunciado la llegada de los peores pesares: la comitiva de María Corina Machado había recibido disparos durante la manifestación de Caracas y no podían asegurar su estado de salud. La esperanza se ha transformado en frustración, en rezos por el estado de la líder democrática y en rabia hacia el dictador que condena al pueblo venezolano a la represión. Posteriormente, se ha sabido que se encontraba secuestrada por el Régimen, algo que ha condenado el Gobierno de Sánchez sin —¡oh! sorpresa— tachar de dictadura al Régimen de Maduro ni vislumbrar un cambio en su negativa a reconocer a González como presidente legítimo.

Así se ha dado el vuelco en la Puerta del Sol, en la que los ojos de docenas de manifestantes se han llenado de lágrimas, y así iba a terminar la cosa. Los organizadores disolvían la concentración oficialmente pasadas las 21 horas y se iban a "trabajar" en la nueva situación anunciando una nueva manifestación para la tarde de este viernes en el mismo lugar con el objetivo de continuar la lucha.

Un anuncio que no ha conseguido que cientos de personas abandonasen la Puerta del Sol y que estallasen en júbilo al conocerse que Machado había sido puesta en libertad. "Marico la han soltado", cogía un venezolano a su compatriota como el que había visto a su país ganar la final de un Mundial. Las lágrimas han vuelto a los ojos, aunque esta vez de alegría, de los nuevos entrevistados por LD, que recordaban los años de represión y se volvían a esperanzar con el regreso de la ansiada libertad a Venezuela.