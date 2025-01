Vuelve el Lobezno de Daniel Way con el debut del... ¡Hijo de Logan!

Si no sabían que Logan, es decir, Lobezno tenía un hijo, sorpresa. Ojo, no se puede considerar spoiler porque en el mundo de los cómics se sabe desde hace muchos años. De hecho no es el único que tiene, pero eso es arena de otro costal o palabras en otra reseña. Aquí vamos a hablar de Daken, que tuvo su estreno en la cabecera de orígenes que lideró Daniel Way en Wolverine y que se recopila aquí en este segundo tomo de la propia serie del propio guionista. En esta sección ya reseñamos el primer tomo y como pasaba en el mismo, nos toca hablar del pasado de Logan.

Antes de navegar por la memoria de Logan, apartado técnico del cómic: contiene Wolverine Origins 6-15 y Annual 1, Wolverine 50-55 y What If: Wolverine, editorial Panini, cartoné tapa dura, 480 páginas y un precio de 50 euros.

Vamos con la reseña

Un hijo secreto malvado al que salvar

La verdad es que me gustaría hablar mucho más de quién es Daken y cuál es su origen, pero hacerlo sería romper gran parte de la magia de este personaje. Solo voy a decir que, como papá, tiene garras en las manos, aunque en vez de tres y de adamantium saliendo del puño a él una le sale de la muñeca y son de hueso. Las mismas que su padre sin haber pasado por chapa y pintura como Arma X. Daken, al contrario que Lobezno, ha tirado por el lado oscuro de la historia y les aseguro que igual que Logan es un cazador y un asesino concienciado con hacer el bien, Daken es todo lo contrario. Traumas mediante, el hijo de Lobezno es un verdadero cabr... bueno, una terrible persona.

Logan se enteró de la existencia de su hijo en el tomo anterior, el cual vuelvo a recomendar, y aquí aparte de duelos ante villanos clásicos del personaje como Dientes de Sable, Rojo Omega y Cyber, lo más interesante es vivir con Lobezno esa búsqueda y descubrimiento de su hijo. Argumentalmente tenemos algo histórico dentro del universo de Wolverine, pero es que además Daniel Way consigue que la historia sea puro entretenimiento desde el minuto 1. Vuelas de viñeta en viñeta y aunque lo que ocurre no es la panacea en cuanto a tramas, la verdad es que se disfruta muchísimo de cada grapa. Es puro entretenimiento.

Way marca el camino y el grandísimo Steve Dillon, DEP, pone la calidad al dibujo. Hay más artistas invitados en el terreno artístico, pero me van a permitir que me centre en Dillon porque siempre que puedo y nunca mejor dicho, predico su palabra o en este caso su dibujo. Os dejo ejemplos de lo que hablo:

El dibujo de Dillon es una maravilla y le queda genial al bueno de Logan. Tanto cuando va de paisano como cuando viste el famoso traje marrón y amarillo. Además la expresividad de las caras y las escenas de acción, en las que también aparecen SHIELD con Dum Dum Dugan al frente, son canallas y tremendamente vistosas. ¿Splash Page de Dillon? Toma mi dinero y ponme 1000.

Este tomo se centra en gran parte en los orígenes de Lobezno porque hay que recordar que todo esto viene porque Logan ha recuperado su memoria después de Dinastía de M. Su mente siempre ha sido manipulada para eliminar el pasado y mandarle a la siguiente misión que le tocase. De ahí que aquí tengamos recuerdos de su época como mercenario acompañado de Dientes de Sable. Lobezno ha recuperado su memoria y busca venganza. ¿Acaso hay algo mejor que Logan vengándose? Yo creo que no.

Además, el tomo incluye una historia escrita por Jeph Loeb y dibujada por Simone Bianchi que tiene sus momentos aunque no llega mi juicio al entretenimiento puro y duro que nos ofrece la parte de Way y Dillon.

Os quiero dejar también cómo quedan los dos tomos ya publicados de este Lobezno de Daniel Way:

Ojo a la portada de este segundo tomo con un dibujo tremendo de Quesada. Vaya portadas se firmaba el bueno de Joe y qué bien le sienta a Lobezno la sangre y las garras de adamantium en plena acción. Por cierto, en este tomo también tendremos un poco de Marc Silvestri o Ed McGuinness.

Y no quiero que se me olvide decir que si alguien es fan de Ennis y Dillon en Predicador, aquí hay un personaje secundario realmente asqueroso y despreciable que podía haber salido perfectamente en el exitoso cómic del sello Vértigo. Una especie de sargento de hierro con un pozo de basura como corazón.

Conclusión: no hace falta leerse el primer tomo para pasar unos días de lectura divertidísimo, aunque os recomiendo haceros con el paquete completo. Un Lobezno buscando venganza con una trama descomprimida y bien llevada por Way para que lo remate Steve Dillon con un dibujo espectacular. El duelo entre Daken y Lobezno vale mucho la pena y conocer de dónde viene todo esto aún más. La parte de Loeb suma, aunque es inferior a la de los orígenes. Contiene extras y portadas que siempre son añadidos a disfrutar en este tipo de Marvel Héroes. Si gustan, disfruten de la lectura.