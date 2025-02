El Capitán América y Cráneo Rojo contra Hitler... ¡En la III Guerra Mundial!

Sí, lo que pone en el titular es de lo que va este cómic. ¿Es una locura? Sí... ¿Y? ¿Acaso importa? Precisamente por esa locura os lo recomiendo, porque este cómic es puro años 90 y por esa y otras cosas, como el sobresaliente dibujo de Ron Garney o que llega a los económicos Marvel Essentials, he pensado que era una buena idea reseñar este Renacimiento del Capitán América y recomendar su lectura. Preparaos porque si no conocen este cómic quizá estén cerca de pasar un gran rato viñeta a viñeta.

Antes de la reseña, análisis técnico del cómic: guion de Mark Waid, dibujo de Ron Garney, editorial Panini, rústica tapa blanda, contiene Captain America 444-448, 144 páginas y un precio de 8,99 euros.

Vamos con la reseña

Una locura noventera maravillosa

Algo a tener en cuenta antes de empezar con el guion y la historia. Apunten. Si no conocen el cubo cósmico en los cómics, este elemento es algo vital en el contexto del Capitán América ya que es capaz de cambiar la realidad. Su fuerza es tan grande que, por ejemplo, podríamos pasar de la vida que llevamos ahora a que en un mero instante la realidad se torne en una III Guerra Mundial. También se podría cambiar el resultado de la II y que los nazis ganasen a los aliados. Pues bien, de eso precisamente va este cómic.

En esta historia noventera de Mark Waid, el Capitán América renace para luchar contra el sueño de Hitler, que también ha vuelto a la vida. Su sueño, no Adolf. Lo más curioso es que para hacer frente a esta amenaza, el Capi tendrá que aliarse con Cráneo Rojo, su archienemigo. Pero claro, ustedes se preguntarán por qué Cráneo Rojo, nazi hasta la médula, querría derrocar un Tercer Reich. Pues no se lo voy a contar porque si lo hago ya estoy desvelando demasiado de la trama, pero como el resto de la trama estamos ante una maravillosa locura.

A los que somos de los 90 y hemos disfrutado con todo lo que se hacía en ese contexto, este cómic es puro oro y más si lo encontramos a 8,99. Lógicamente olvídate de encontrar una historia coherente, basada en hechos reales o verosímil. Aquí hay que entregarse a la locura y a lo bizarro. ¿Por qué? Porque es muy divertido. Se lee de un plumazo y encima tiene un dibujo espectacular por parte de Ron Garney. Os dejo varios ejemplos:

Otra cosa a tener en cuenta es que esta asociación extraña entre Steve Rogers y Cráneo Rojo tiene mucha tela que cortar. Aquí unirán sus caminos por un objetivo mutuo, sin embargo, a Mark Waid no se le olvida que ambos se odian a muerte y eso hace que se juegue mucho con este tira y afloja. ¿Acaso no hay algo más noventero que juntar a dos enemigos y convertirnos en aliados? Esto se hacía en todas las series de los 90 y dejaban episodios muy entretenidos que eran y son muy recordados por los fans. Aquí pasa lo mismo y además, como no, se suma al triángulo un amor perdido que en este caso es Sharon Carter. Lo estoy contando y me dan ganas de volver a ver series de los 90. Lo siento, es la melancolía de un milenial.

Por contra, este renacimiento demanda que aceptes este tipo de locuras. Si no eres fan de este tipo de historias te preguntarás todo el rato qué narices estás leyendo aunque mantengo que por el precio que tiene es una lectura para divertirse, pasar un buen rato y no volverse demasiado exigente. Para mí es una maravilla, pero reconozco que lo miro desde una perspectiva subjetiva. Como se suele decir tendrán que creerme.

Conclusión: por este precio y en este formato, la oportunidad la tienes delante. Si los 90 te traen buenos recuerdos o eres fan de locuras como ésta, Mark Waid, a mi entender, te va a hacer pasar un gran rato de lectura. Además el personaje no es un cualquiera sino el Capitán América y encima forma dupla con uno de sus grandes villanos, Cráneo Rojo. Ok, vale, no es el Capi de Brubaker, pero si hay alguien que puede coger un personajes así y divertirte con él es Mark Waid. Le pueden preguntar a Daredevil. Eso y Ron Garney al dibujo rematan la faena. Si gustan, disfruten de la lectura.