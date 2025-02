Locke & Key: el gran cómic de terror de Joe Hill, el hijo de Stephen King

No es nada fácil vivir a la sombra de un padre exitoso y si encima ese padre es Stephen King y tú también te dedicas al género del terror, se pueden imaginar la cantidad de presión que tenía Joe Hill a la hora de arrancar y consolidar su carrera como escritor y guionista. Eso sí, pese a que la sombra es alargada, incluyendo que su madre Tabitha también sea escritora, el bueno de Joe puede estar tremendamente orgulloso del camino que está realizando.

Entre sus muchos éxitos uno de los que más destaca es el cómic de terror Locke & Key que es ya un clásico moderno de los tebeos por su calidad al guion y también por el gran dibujo de Gabriel Rodríguez. En este caso os traemos a la sección la última edición publicada en España de la mano de Panini y que engloba en dos tomos toda la historia principal. Además habrá un tercero con los extras e historias que terminan de redondear el pastel. Master Edition lo llaman en Panini y la verdad es que lo es por calidad y contenido.

Antes de entrar en detalles, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Joe Hill, dibujo de Gabriel Rodríguez, editorial Panini, contiene Locke & Key vol. 1-3, cartoné tapa dura con encuadernación holandesa, 448 páginas y un precio de 55 euros.

Vamos con la reseña

La fascinante casa de las llaves

Primer apunte: olvidad la serie de Netflix. Ni han acertado en el fondo ni tampoco en la forma. Dicho esto, Locke & Key nos lleva a conocer a una familia compuesta por un padre, una madre y sus tres hijos. En un terrible día, el padre es asesinado por dos jóvenes que finalmente son detenidos por el hijo mayor y por la madre. Para huir de dicho trauma y poner tierra de por medio, la familia se muda a esta casa de las llaves donde muy pronto se darán cuenta de que hay un poder oculto que desconocían, pero que está muy relacionado con su propia familia. Además, cada llave que irán encontrando tendrá diferentes efectos en las puertas que abre, como por ejemplo acabar muerto y ser un fantasma durante un rato o cambiar incluso de sexo. Continuamente tendremos referencias al pasado del padre asesinado y además uno de sus asesinos buscará salir de su reclusión para terminar el trabajo que dejó a medias.

A nivel artístico, que nadie se engañe con el tono jovial que Gabriel Rodríguez le da al cómic. Aquí hay mucha oscuridad y aunque algunos personajes como el niño parezcan bonachones e inocentes, que lo es, las escenas desgarradoras, sangrientas y terroríficas te dejarán impactado. Eso es parte de su encanto porque Gabriel sabe fusionar ese estilo de candidez e inocencia con hechos terribles que te dejarán helado al pasar alguna de las páginas de este cómic. Les aseguro que ciertas splash page son tremendamente contundentes y tanto Joe Hill como Gabriel no tienen ningún reparo en ponerse viscerales cuando la historia lo necesita. Aquí hay mucha oscuridad y no es ni mucho menos un cómic para todos los públicos.

En cuanto a la narrativa, Joe Hill hace que cada llave abra fácil cada historia. De lectura rápida y voraz, Locke & Key te meterá de lleno en una historia de fantasía y terror que hará que cada mañana, tarde o noche tengas dificultades para saber cuándo parar la lectura. Engancha, te hace conectar rápidamente con los personajes y acabarás sufriendo por cada acontecimiento oscuro que les rodea. Aparte, el misterio que rodea a la casa ya es suficiente reclamo para tenerte enchufado a la lectura.

Por supuesto los personajes son vitales. Están muy bien construidos y los villanos, como ocurre en las buenas novelas, llegan a ser incluso más protagonistas que los buenos de la historia. Uno de ellos, sin desvelaros su identidad, causa auténtico terror por la facilidad con la que mata y actúa. Además, Joe Hill se mete en el terreno de reflejar las sensaciones y pensamientos de niños, adultos y adolescentes, algo que bien hecho es maravilloso y que mal llevado puede echar por tierra tu idea original. Aquí está perfectamente trabajado y eso se ve en la forma de interaccionar y desarrollar a los tres hijos. Ojo, la casa es otro personaje más y acabarás enamorado de cada espacio quizá soñando con el imposible de poder visitarla alguna vez.

Otra pregunta lícitas sería qué ofrece esta edición que no tengan otras como los propios omnibus que sacó Panini. El punto estético con encuadernación holandesa es evidente y es lo que más se podría destacar ya que los extras y el contenido es idéntico al que hay en otras ediciones. Parecen libros que podrían estar en una biblioteca de la casa de las llaves y eso es lo más destacado. Si ya tienes otras ediciones quizá no te acerques aquí. Eso sí, si no has leído todavía nada de Locke & Key y quieres entrar en esta casa, no lo dudes y aprovecha la ocasión. Puedes comprarte los dos primeros y quedarte con el grueso de la historia o completar el trío y no perderte ningún extra. Aquí hay poco margen de error. Locke & Key es para el 99% de los amantes de los cómics un indispensable y eso ya es garantía de que la inversión valdrá la pena.

Dentro de poco os traeremos también al reseña del segundo tomo y así podréis ver cómo queda en la estantería y qué tendréis en las manos si os hacéis con el grueso principal de la historia. En este primer tomo tendréis los 3 primeros bloques y dudo que no os enganchéis nada más leer el primero de ellos.

Conclusión: dentro del género del terror y la fantasía estamos ante uno de los cómics indispensables para tu comicteca. Es una maravilla. Joe Hill realiza su mejor trabajo y la estética y el tono de Gabriel Rodríguez es tremendo. Una obra ambiental que se lee con facilidad y que te hará visitar y revisitar dicha casa una y otra vez. Si gustan, disfruten de la lectura.