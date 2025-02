El Museo de la Ciencia de Londres acusa a las figuras de Lego de ser "intolerantes con la comunidad LGTBI"

El Museo de Ciencias de Londres está en el centro de la polémica después de denunciar que las figuras de Lego son intolerantes con la comunidad LGBTI+. La institución ha creado un recorrido guiado titulado "Seeing Things Queerly" ("Mirando las cosas desde una perspectiva queer") en el que pone el foco en las comunidades, experiencias e identidades queer desde el punto de vista de la cultura y la ciencia. Es ahí donde señala, como recoge el diario británico The Telegraph, que los clásicos bloques perpetúan la idea de que "solo existen dos géneros".

En el documento asociado al citado itinerario, se explica que los bloques con los salientes se consideran "machos", mientras que la parte inferior de los ladrillos que contienen los agujeros para encajar las piezas serían "hembras". El proceso de unirlos se llama "acoplamiento". Estas denominaciones, según el museo, no hacen más que insistir en la existencia del genero masculino y femenino, despreciando cualquier otra opción. Añade que todo lo que quede fuera de este esquema es visto como "inusual" y señala, además, que la heteronormatividad "moldea la manera en que hablamos sobre ciencia, tecnología y el mundo en general".

Ya hay quien se ha pronunciado a este respecto, como Elon Musk, dueño de la red social X, que contestó con un emoticono de payaso a la noticia. The Telegraph recoge las declaraciones de Fiona McAnena, de la asociación Sex Matters que defiende la preservación de espacios basados en el sexo biológico : "A los niños que juegan con Lego no necesitan que les digan que hay gente que piensa que unir dos bloques es acoplarse. La gente espera estar informada cuando visita el Museo de la Ciencia, no que se les impongan afirmaciones dudosas basadas en una ideología de género".