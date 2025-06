¿Es lo mismo "sino" que "si no"? La RAE aclara su escritura y la de más artículos similares

El idioma español está lleno de palabras que pueden escribirse de distintas formas y significar lo mismo o viceversa. Sin embargo, no todos los casos son iguales. ¿Es lo mismo "sino" que "si no"? ¿Se escribe "enseguida" junto o separado?

"Sino" y "si no"

La Fundéu ha dado una serie de claves para usar correctamente "si no", que se escribe en dos palabras "cuando introduce una oración condicional negativa" y "cuando equivale a en caso contrario o de lo contrario, también con valor condicional negativo", según la Fundéu, que ha aportado los siguientes ejemplos: "Trump amenaza con declarar el estado de emergencia si no se aprueba el presupuesto para el muro", "Trump exige que se apruebe el presupuesto del muro y amenaza, si no, con declarar el estado de emergencia".

Por otro lado, "sino" se escribe junto en otras situaciones: cuando contrapone una afirmación a algo que ha sido rechazado –"no tiene previsto contratar a nadie, sino que su intención es despedir a alguien"–, como sinónimo de "fatalidad" o "destino" –"el sino educativo"–, para añadir más información a modo de "también" –"El libro no solo habla de la crueldad humana, sino también de la redención"–, cuando se puede sustituir por otros artículos como "por más", "salvo", "excepto" –"¿Quién sino pudo hacerlo?"–, etc. En todo caso, la Fundéu ha afirmado que "si no se escribe en dos palabras cuando tiene valor condicional negativo, mientras que se escribe sino en el resto de los casos".

Se escribe «sino» como conjunción adversativa con distintos valores: No vio a Ana, sino a su madre.

No solo lo sé, sino que lo viví.

¿Quién sino ella lo iba a saber? Se escribe «si no» la conjunción condicional «si» seguida de «no»: Si no va, avisa.

Vocaliza; si no, me pierdo. pic.twitter.com/KIaPHG6wCF — RAE (@RAEinforma) June 12, 2021

¿Junto o separado?

Otro ejemplo similar es "sobre todo", que significa "principalmente" o "especialmente" –y "sobretodo", que se refiere a la "prenda de vestir ancha, larga y con mangas, en general más ligera que el gabán, que se lleva sobre el traje ordinario", tal como recoge el Diccionario de la lengua española.

Además, "entremedias" ("en el espacio o tiempo intermedios") también genera dudas sobre si se escribe junto o separado. La Real Academia Española (RAE) ha dicho que "aunque aún se escribe mayoritariamente en dos palabras, se aconseja usar hoy con preferencia la grafía unitaria entremedias".

En cuanto a "enseguida", suele escribirse sobre todo en una palabra, aunque la RAE ha explicado que "también es válida la grafía en seguida: «Los matrimonios se acostumbran en seguida a que todo les pase a ambos»".

"Asimismo" es sinónimo de "también", "igualmente", y genera dudas entre los hispanohablantes en cuanto a su escritura. La RAE ha subrayado que "se prefiere asimismo, pero también se acepta así mismo. Cuando tiene sentido claramente modal (‘de la misma manera’), debe escribirse en dos palabras: —Cierre despacio. —Así mismo lo haré".

Cabe destacar que todos los ejemplos anteriores provocan dudas a la hora de escribirse, ya que en la pronunciación suenan igual, por lo que distraen a los usuarios para elegir la grafía correcta.