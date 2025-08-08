¿"Desatornillador" o "atornillador"? Cuál es la válida según la RAE

En el español actual, el instrumento que se usa para atornillar o desatornillar tornillos se puede denominar de varias formas aceptadas: "desatornillador", "atornillador" o la más extendida "destornillador". Así lo recoge el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), que confirma la validez de todas estas formas, aunque su uso varía por regiones.

La forma "destornillador" es la más común en España y en buena parte del ámbito hispanohablante. En cambio, "desatornillador" se emplea con mayor frecuencia en países como México, Chile, Costa Rica, Honduras, República Dominicana o Venezuela, mientras que "atornillador" también aparece como sinónimo válido en muchos de estos países.

Además, se suma a la lista "desarmador", un término ampliamente usado en América Latina, especialmente en México y Centroamérica.

Significado de "Desatornillador", "atornillador" o "destornillador"

Todas estas voces se refieren al mismo objeto: una herramienta manual diseñada para ajustar o quitar tornillos. Su variedad de nombres es un ejemplo más de la riqueza y diversidad del español, que, según la RAE, permite la convivencia de múltiples formas regionales siempre que su uso esté documentado y generalizado.

#RAEconsultas El instrumento que sirve para desatornillar y atornillar se puede llamar «desatornillador» (https://t.co/u1XhbiIFOq) o «atornillador» (https://t.co/PBpaIP3hRe). — RAE (@RAEinforma) August 7, 2025

En resumen: puedes decir "desatornillador", "atornillador", "destornillador" o incluso "desarmador". Todas son correctas, aunque su uso dependerá del país en el que te encuentres.