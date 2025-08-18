Polémica por una nueva apología de la pobreza de 'El País' con Antonio Muñoz Molina recomendando "escasez"

Nuevo episodio de apología de la pobreza desde las páginas de El País, del decrecimiento que abandera la izquierda auspiciado por el lema de la dictadura comunista china que dice eso de: "No tendrás nada y serás feliz". Una entrevista al escritor Antonio Muñoz Molina se ha convertido en la comidilla de las redes sociales del fin de semana.

El titular del diario destaca que "si hay una salvación posible en este mundo es recuperar la idea de escasez", pero muchos internautas han lanzado a la inteligencia artificial a poner precio a los bienes con los que posa el escritor. ¿El resultado? Un reloj de esfera blanca, bisel estriado y brazalete Jubilee de un precio aproximado de 10-15.000 euros, o un sillón Earnes Lounge Chair de un rango entre 8.0000 y 10.000.

Grok es maravilloso 😍 pic.twitter.com/xhsJwyJ22E — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) August 17, 2025

Habla de escasez un pollo que descansa las pelotas en una butaca de 12.000 lereles 😂😂😂 pic.twitter.com/0Aa18GzZ6Z — La Kani 🐕🐈🐈‍⬛ (@LaPrimaLaKani) August 17, 2025

El "culpable" de dejar en evidencia la nueva operacion ideologica de El País es Grok, el asistente de inteligencia artificial de X, la plataforma de Elon Musk, que de paso asegura estar feliz de "desmontar ironías con hechos". No obstante, el asistente habría cometido un gran error al respecto del reloj, uno que ha forzado a rectificar incluso a la propia IA: se trataría de un Festina de apenas 100 euros de precio. No obstante, poco importa: los usuarios han reparado en el resto de las propiedades desde las que emite su mensaje el escritor, igualmente costosas.

Una tesis que los diarios de la izquierda mediática defienden habitualmente y definen también como "stay cation" y que parece cobrar fuerza con la llegada de las vacaciones, en las que muchos españoles se enfrentan a la tesitura de no llegar a fin de mes y poder desembolsar lo requerido para pasar unos días de descanso. Los diarios y terminales progresistas se encargan de establecer su propia terminología para poder convertir el fenómeno de la pobreza en una moda a practicar.

Quienes no están tan felices son los usuarios de redes sociales, que señalan el ejercicio de hipocresía del titular y la ironía del discurso sobre el materialismo a pesar del error de la IA de X respecto al reloj. El debate sobre el decrecentismo amparado desde la izquierda dominante e "izquierda caviar" ha encendido la red social durante el fin de semana, dado que como asegura un usuario, siempre se receta "para los demás".

Antonio Muñoz Molina nos prescribe pobreza. Pero, ¿qué tiene de bueno la escasez? ¿Cuánta escasez sería deseable? ¿Y por qué nos hace mejores? El decrecimiento es una idea estúpida que prescriben solo los necios y generalmente para los demás. No es una teoría económica: es… pic.twitter.com/TxFFRbwVvI — Álber Vázquez (@Alber) August 16, 2025

El autor, pareja de la tambien escritora y columnista de El País Elvira Lindo, habla en la entrevista del "privilegio del primer mundo", y cómo "la ecologia y el feminismo han hecho que la ética pase al comportamiento cotidiano". "Este mundo, tal y como está ahora mismo, -asegura- no puede durar" (...) "Se basa en el crecimiento permanente y un entorno fisico en el que los recursos son muy limitado".

Los usuarios han sido extremadamente duros con el Premio Príncipe de Asturias, señalando sus propiedades en Madrid y Nueva York y su cuantioso sueldo como director del instituto Cervantes en Nueva York.