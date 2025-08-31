Green Lantern de Geoff Johns: así regresa la mejor cabecera de DC en las últimas décadas

Si piensas en DC seguramente te vayas a la santa trinidad de este universo: Batman, Superman o Wonder Woman. Es lo lógico porque son los personajes más importantes y los que más han vendido a lo largo de la historia, pero qué pasa si te digo que en su día Green Lantern llegó a vender más que ellos. Eso lo logró Geoff Johns y lo hizo con una larga etapa que no solo redefinió al personaje sino que le devolvió su estatus como héroe para después catapultarle al olimpo de los mayores héroes del mundo superheroico. Green Lantern de Geoff Johns es sin duda la mejor cabecera de DC en las últimas décadas y no es una opinión personal sino un hecho consumado.

Dicho lo anterior, Panini ha querido recuperar esta larga etapa con la Biblioteca Green Lantern que hoy desgranamos y analizamos en este sección. ¿Por qué os traigo el segundo tomo y no el primero? Porque la historia del primero ya la trajimos aquí cuando ECC la publicó en tapa dura y para empezar con este seguimiento del Green Lantern en Panini, del cual tendremos muchos episodios próximamente, he preferido empezar por algo que aún no había pasado por la sección.

Vamos con el análisis técnico de este segundo tomo y luego con el análisis: guion de Geoff Johns y Dave Gibbons, dibujo con Patrick Gleason, contiene Green Lantern Corps: Recharge 1-5, rústica tapa blanda, editorial Panini y un precio de 13,95 euros.

Vamos con el análisis

¿De qué va esta etapa?

Todo arranca con el Renacimiento de Green Lantern que se puede leer en el primer tomo de esta nueva etapa del personaje en Panini. Ahí Geoff Johns recupera a Hal Jordan, nos explica la verdadera razón de que muriese como el villano Parallax y redefine al personaje para, aparte de contarnos qué pasó, resucitarle como lo que siempre ha sido, un superhéroe en mayúsculas. Johns no solo nos contará el regreso de Hal sino que también recuperará a los Green Lanterns Corps, traerá ideas nuevas como los anillos de diferentes colores y rematará la faena con eventos tan importantes como 'La noche más oscura’ o ‘El día más brillante’

¿Qué encontramos en este segundo tomo?

En este caso arranca la otra cabecera que formó parte de la etapa de Geoff Johns con Linterna Verde y que nos lleva a los denominados Green Lantern Corps. Si en el primer tomo volvía Hal Jordan, en este vemos como los Guardianes, los custodios del poder de la voluntad, atraen al planeta OA a los nuevos policías intergalácticos que formarán parte de los Green Lantern Corps. De su desaparición como cuerpo de vigilancia pasarán a reestructurarse desde el principio y para ello conoceremos el planeta que los acoge, OA, y personajes tan míticos como Kyle Garner, Kilowog o el fanfarrón y macarra Guy Gardner. Ellos tendrán que enseñar a los nuevos reclutas cómo funciona el cuerpo de los Green Lantern y eso les llevará a impresionantes aventuras intergalácticas repletas de acción, batallas, guerras y problemas personales entre ellos. Traducción: un nuevo grupo al que cogeremos cariño enseguida.

Sin llegar a la excelencia del primer tomo que tenía como premisa principal reactivar todo este mundo de Green Lantern con el Renacimiento de Hal Jordan, este segundo tomo sigue siendo canela en rama. Nos iremos de aventuras por el universo viendo cómo se reestructura el cuerpo de Green Lanterns mientras conocemos a los nuevos reclutas y vemos como personajes protagonistas a Kyle Garner, Kilowog o Guy Gardner. Si en la cabecera principal Hal Jordan será el actor principal, aquí tendremos a la segunda unidad. Lo bueno es que teniendo ambas cabeceras en esta colección viviremos de primera mano todo lo sucedido durante los años que Johns se encargó de los Green Lantern.

Este tomo lo guionizan Geoff Johns y Dave Gibbons con dibujo con Patrick Gleason.

Así es el formato

Panini ha querido rescatar esta etapa de Johns con el mismo formato con el que abrieron su Biblioteca Vértigo, es decir, con una rústica de muy buena calidad y acabado que se remata con un buen papel y con solapas. Ojo, el papel no es el mismo que la etapa de Jamie Delano en Hellblazer, pero tampoco es el mismo de los Must Have. Es un término medio que para mí es la mejor solución. No puedes darle un papel offset a una etapa moderna y creo que tampoco debes tirar del formato más satinado cuando puedes ofrecer un poco de mayor calidad.

La edición es muy práctica, de acabados de gran nivel y con detalles como las solapas y los lomos que han quedado estéticamente muy bonitos. Os dejo ejemplos visuales de cómo es el formato:

Periodicidad

Los tomos de este Green Lantern incluirán tanto la cabecera principal como la parte de los Green Lantern Corps aparte de los eventos relacionados. Todo ello con un tomo cada mes.

Conclusión

Si quieres leer algo bueno, bien escrito y con un desarrollo capital en fondo y forma del universo DC esta es tu etapa. Geoff Johns logró crear una cabecera larga de Green Lantern que dio tanta fuerza al personaje que lo convirtió en el protagonista principal de los mejores eventos de esa época, como por ejemplo la noche más oscura. Tanto la parte de los Green Lanterns Corps como la cabecera principal del personaje están aquí y llegan con un formato perfecto y cómodo para coleccionar.