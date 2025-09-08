¿Es "retrajeron" o "retrayeron"? La RAE explica cuál es la correcta

El verbo "retraer" genera dudas en su conjugación, especialmente en el pretérito perfecto simple de la tercera persona del plural. Muchos se preguntan si lo correcto es "retrajeron" o "retrayeron".

La Real Academia Española (RAE) aclara que la forma válida es "retrajeron", ya que "retraer" se conjuga como "traer". Del mismo modo que se dice "trajeron" y no "trayeron", también corresponde "retrajeron" y no "retrayeron".

Lo correcto es "atrajeron", "distrajeron" o "retrajeron", nunca con la forma "-yeron"

Se trata de una irregularidad heredada directamente del verbo base, "traer", cuya conjugación se mantiene en todos sus derivados: "atraer", "detraer", "distraer", "sustraer" o "retraer". Así, lo correcto es "atrajeron", "distrajeron" o "retrajeron", nunca con la forma "-yeron".

Consultas de la semana | De «retraer», ¿es «retrajeron» o «retrayeron»? El verbo «retraer» se conjuga como «traer», por lo que la forma adecuada es «retrajeron» (igual que «trajeron»): https://t.co/pZCYIBuknT. pic.twitter.com/QeH1x7vv1W — RAE (@RAEinforma) September 7, 2025

Por ejemplo: "Los manifestantes se retrajeron ante la llegada de la policía". En cambio, decir "retrayeron" sería considerado un error en el español culto.

La RAE recuerda que este tipo de confusiones es habitual en los verbos irregulares y recomienda fijarse en el verbo original para resolver dudas. En este caso, la pauta es clara: si se dice "trajeron", también debe decirse "retrajeron".