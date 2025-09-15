El detector de 'homófobos' de Amenabar: "La película es bastante aburrida"

La nueva película El Cautivo, dirigida por Alejandro Amenábar, ha abierto el debate sobre la "supuesta homosexualidad" del autor de El Quijote, una hipótesis que carece de base documental que ha generado críticas desde sectores académicos e historiográficos. En el el programa La Noche de Cuesta, de esRadio se ha tratado este tema con la participación del periodista de Libertad Digital Juanma González.

"¿En serio este es el eje de una película sobre Cervantes?", ha preguntado con cierta ironía Carlos Cuesta. "La figura de Cervantes ha sido muy poco o nada tratada en el cine. Siempre se ha dicho que aquí en España tenemos como miedo a tratar nuestros propios mitos y a tratarnos de una manera medianamente épica", ha señalado González al respecto.

El "mito de Cervantes"

No obstante ha salido a defender la figura de Amenábar. "Hay que decir que Amenábar no ha tratado en ningún momento de demoler el mito Cervantes, eso no lo hace la película". Sin embargo, González tambien ha señalado que la sensación es que él "ha considerado que tratar la figura de Cervantes como un elemento de identidad nacional patrio pues no era suficiente" y entonces Amenábar ha añadido esta variante como "fabulador de ficción que es".

No obstante tambien ha señalado que tratar la homosexualidad en una película es algo "mainstream" y que se asemeja a "ir de alternativo" cuando realmente se está realizando una película sobre un tema que está muy tratado.

Cuesta ha preguntado de manera retórica que "¿si haces a alguien gay por decreto, la libertad sexual desaparece?". González se ha mostrado de acuerdo y ha precisado que "me da la impresión de que él ha hecho un poco todo esto y sobre todo la campaña publicitaria que es donde más se ha cargado las tintas en ese aspecto. En la película ocupa el último tercio".

Además, tambien ha señalado que la película podría funcionar como "un mecanismo para descubrir homófobos", es decir, que si no te gusta o te ha aburrido eres homófobo. Juanma González ha confesado que ese el gran problema de la película: "es bastante aburrida" y se ha perdido la oportunidad de hacer una película mucho más dinámica, al margen del la cuestión de la homosexualidad.

Carlos Cuesta tambien ha apuntado a la posibilidad de que en España "nos de alergia" hacer películas sobre nuestra historia. "Luego tienen que venir los americanos ha hacerlas por nosotros", ha lamentado González que considera la película de Cervantes como "una oportunidad perdida" porque el largometraje "se ha ido por otro lado completamente distinto".