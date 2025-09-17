Se subasta de un Klimt, del heredero de Estée Lauder, por más de 126 millones de euros en Sotheby's

La casa de subastas Sotheby’s anunció que ofrecerá en noviembre el Retrato de Elisabeth Lederer, del pintor austríaco Gustav Klimt, con un precio estimado de salida de 150 millones de dólares —126.682.234 millones de euros—, dentro de la venta de parte de la colección privada del magnate estadounidense Leonard Lauder.

El retrato más esperado de la colección

La pieza central de la subasta será el retrato de Elisabeth Lederer, hija de un cliente de Gustav Klimt. Se trata de una obra de gran formato que, hasta la fecha, no había salido al mercado. La estimación inicial lo convierte en uno de los cuadros más valiosos.

La obra pertenece a la colección de Leonard Lauder, heredero del imperio de cosmética Estée Lauder, fallecido en junio de este año. Su legado artístico incluye una de las colecciones privadas más relevantes de arte moderno en Estados Unidos.

La apertura de la nueva sede de Sotheby’s

La subasta marcará la inauguración de la nueva sede de Sotheby’s en Nueva York, ubicada en el edificio Breuer, un inmueble histórico de estilo brutalista. El evento se celebrará el 18 de noviembre y servirá de presentación pública de las instalaciones de la casa de subastas, que busca reforzar su presencia en el mercado internacional.

El traslado a este espacio, con mayor capacidad para exposiciones y subastas, supone un paso estratégico para Sotheby’s, que aprovechará el atractivo mediático de la colección Lauder para dar visibilidad a su nueva sede.

Klimt y tres obras inéditas en el mercado

Además del retrato de Elisabeth Lederer, la venta incluirá otras dos pinturas de Gustav Klimt: ‘Blumenwiese’, un paisaje floral valorado en 80 millones de dólares, —67.5 millones de euros—, y ‘Waldhag bei Unterach am Attersee’, que muestra un bosque junto a un lago y parte de una estimación de 70 millones, —59 millones de euros—.

Estas tres obras comparten una característica común: nunca habían estado disponibles en el mercado, lo que eleva las expectativas en torno a la puja. La combinación de procedencia, estado de conservación y relevancia del autor sitúan estas piezas en el centro de atención de coleccionistas e instituciones.

24 obras valoradas en 400 millones de dólares

La colección de Leonard Lauder que saldrá a subasta contará con 24 obras de maestros del siglo XX, con un valor estimado global de 400 millones de dólares, —casi 338 millones de euros—. Entre los nombres presentes destacan artistas como Henri Matisse, con seis esculturas; Edvard Munch; Pablo Picasso; Agnes Martin; Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen.

Según Sotheby’s, la variedad y calidad de las piezas reflejan la amplitud de intereses de Lauder como coleccionista, que a lo largo de décadas reunió obras de distintas disciplinas, desde pintura y escultura hasta arte conceptual.

Un legado artístico de referencia

Leonard Lauder fue conocido no solo por su papel al frente del grupo cosmético Estée Lauder, sino también por su apoyo a instituciones culturales. Donó en vida una parte sustancial de su colección al Metropolitan Museum of Art de Nueva York. La subasta de noviembre representa una parte distinta de su legado, centrada en obras destinadas al mercado privado.

La expectación en torno a esta venta se explica tanto por el prestigio del coleccionista como por la rareza de las piezas que se presentan. Sotheby’s confía en que la combinación de nombres consagrados y obras inéditas en el mercado atraiga a compradores internacionales.