Despliegan dos grandes lonas en el Valle de los Caídos para homenajear a unos etarras fusilados durante el franquismo

Fuentes de Patrimonio Nacional han confirmado a Libertad Digital que nada más abrir el recinto del Valle de los Caídos, ahora Cuelgamuros, a eso de las 10 de la mañana, los primeros visitantes y trabajadores se han encontrado con dos grandes lonas desplegadas para homenajear a dos miembros de ETA político-militar, Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi, fusilados hace ahora 50 años. En una, con un fondo negro, esta representado un fusilamiento con las fechas 1936-1975 y en la otra se leía 'Viva Euskalherria Libre'.

En el momento de la acción un "equipo de la BBC" estaba grabando, confirman a LD.

Las mismas fuentes informan de que posiblemente han "saltado los muros" del recinto y no han accedido por la entrada habilitada para el público. Las lonas han sido instaladas en el tejado de la fachada principal de la Basílica del Valle de los Caídos donde los actuantes han accedido fácilmente por la parte de atrás, ya que hay un desnivel.

También nos cuentan de que las lonas han estado colgadas "unos 10 minutos", lo que ha tardado la seguridad del Valle en descolgarlas. A pesar de que había un equipo de televisión grabando, es decir, todo estaba organizado y no se escondían, las imágenes pueden verse en la cuenta de la red X de Sortu, no nos "pueden confirma" si hay detenidos porque la investigación y las primeras pesquisas corren a cargo de la Guardia Civil.

Ni pudisteis,

ni podéis,

ni podréis. Gora Euskal Herria askatuta!

Aldarri argia Valle de los Caídos-en.✊🏼#AskatzeraLotuak pic.twitter.com/1F5EhupSu6 — SORTU #AskatzeraLotuak (@sortuEH) September 18, 2025

Etarras con delitos de sangre

Quien ha reivindicado la acción es Sortu, partido heredero de Batasuna, legalizado por el Tribunal Constitucional en 2012 por seis votos a cinco. En su cuenta acompaña al vídeo el siguiente texto: "Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis. Gora Euskal Herria askatuta! Aldarri argia Valle de los Caídos-en" y "Hoy llevamos una reivindicación clara al monumento franquista de Cuelgamuros: es hora de desatar el nudo que sigue atado desde franquismo y reconocer los derechos nacionales que corresponden a Euskal Herria".

Hace una semana, familiares de los etarras organizaron en Zarautz un acto en el que les presentaron como "dos jóvenes idealistas que lucharon contra la dictadura franquista y las injusticias". ETA siempre los ha presentado como "mártires de la patria" y en 2012 el Gobierno Vasco les calificó como "víctimas de la violencia política" y "luchadores por la democracia". Hay que recordar que es precisamente en los años de Democracia cuando ETA perpetra y firma su carrera criminal contra los españoles.

La realidad es que ambos terroristas estuvieron implicados en delitos de sangre, en el asesinato de un guardia civil y de dos policías.

Jon Paredes Txiki participó secuestros, en robo de explosivos, atracos a empresas y sucursales bancarias de San Sebastián, Vitoria y Barcelona. En este atraco a mataron en la huída al cabo de la Policía Armada Ovidio Díaz López. Asesinó a José Díaz Linares, subinspector adscrito a la Brigada de Investigación Social. Cuatro etarras lo ametrallaron cuando iba a coger su coche en San Sebastián. El policía estaba ca-sado y tenía una hija. El etarra reconoció todos estos crímenes.

Angel Otaegi fue detenido por participar en el atentado que costó la vida a Gregorio Posadas Zurrón, cabo primero de la Guardia Civil, en 3 de abril de 1974.

Txiki y Otaegi, fusilados hace ahora 50 años, el 27 de septiembre de 1975, junto a miembros del FRAP, fueron las últimas ejecuciones dictadas en consejo de guerra durante la dictadura de Francisco Franco. En los próximos días seguramente nos esperan actos similares a este.