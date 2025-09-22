Luis Cang y la revolución de la impresión 3D en el mundo del coleccionismo

Vivimos en un mundo de pasiones y el coleccionismo es una de las más importantes. No solo por el hecho en sí de tener una colección propia en casa que luzca bien sino por la autorrealización que supone tener a tu disposición elementos de artes como el cine o los cómics, los cuales forman parte de la vida de millones de personas. España es un país de coleccionistas, eso es indudable, y dentro de este mundo la revolución de la impresión 3D ha llegado para quedarse. En esCine hemos entrevistado a uno de los representantes de esta modalidad en España, Luis Cantos, más conocido como Luis Cang, que nos ha hablado de este mundo que él vive en primera persona y en el que se ha convertido en una referencia.

Actualmente Luis, que empezó con esta labor durante la pandemia, trabaja no solo en el mercado nacional e internacional sino incluso recibiendo peticiones de la propia Marvel. Luis pudo compartir su trabajo en Nueva York con los actores de la serie Daredevil tras haber recibido un encargo por parte del equipo de dirección y producción. En la entrevista nos habla de su encuentro con Charlie Cox y cómo es tomarse una pizza con uno de los personajes más importantes del UCM actual.

Me han dado luz verde para poder compartir este momentazo con vosotros. No sé cuántas veces habré visto a Charlie Cox y Wilson Bethel reaccionar a mi trabajo… pero siempre lo he hecho con una sonrisa de oreja a oreja. @vincentdonofrio you’re next, man! 😉 pic.twitter.com/Ljw08nEAv3 — Luis Cantos (@LuisCantos) September 4, 2025

"Esas piezas fueron encargadas por la propia Marvel de cara al estreno de la serie Daredevil Born Again. Me mandaron las referencias que necesitaba, lo que querían concretamente y una vez que acabamos el trabajo pudimos ir a Nueva York y entregárselo en persona. Estuvimos con los protagonistas, vimos parte de lo que va a ocurrir en la segunda temporada y hubo un momento en el que el propio Charlie Cox y yo estuvimos tomando una pizza tranquilamente en los decorados de Hell´s Kitchen en Nueva York", comenta Luis.

Toda la entrevista y muchas más curiosidades las pueden escuchar pinchando en el audio.