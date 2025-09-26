El sablazo de la Comic-Con de Málaga: 90 euros por una foto con la actriz de 'Logan' o el actor de 'Breaking Bad'

Hacerte una foto en la Comic-Con de Málaga con la actriz de Logan, con Terminator o con una veterana gloria de Sensación de Vivir... no es gratis. Ni mucho menos. Como suele ocurrir en este tipo de eventos a nivel actoral las fotos con ellos son pagadas, reservadas previamente online y con gastos suplementarios si quieres algo especial como una firma en un cómic.

Sacarte una foto con un actor en la Comic-Con de Málaga cuesta 90 euros. Una de las más solicitadas ha sido la actriz española Dafne Keen, conocida mundialmente por ser X-23 en la película Logan y en Deadpool vs Wolverine. Las reservas para conocerla en persona, hacerse una foto o que te firme un cómic se han agotado y el precio superaba los 70 euros por una firma y los 90 por la foto. Con Aaron Paul de Breaking Bad también se han visto los mismos precios.

Aquí dos ejemplos más. Uno de ellos con uno de los míticos actores de Sensación de Vivir. Los precios aquí aparecen sin IVA por lo que el precio final es superior llegando a las cifras citadas anteriormente:

Lo más curioso de todo esto es que se puede hablar de precios "baratos" teniendo en cuenta lo que se suele hacer habitual en Estados Unidos. En su momento hubo una fuerte polémica por los precios que muchos actores ponían al simple hecho de sacarte una foto con ellos. Mark Hamill, conocido por su papel como Luke Skywalker en Star Wars o por ser la voz del Joker en las películas de animación, cobra de 400 a 700 euros. Una auténtica barbaridad que sirve para que los actores y las actrices hagan su particular agosto a costa de los fans.

Por otro lado, los fans se han quejado amargamente en las últimas horas por los cambios de la organización. La mayoría de personas había cogido entradas para viernes y sábado, pero la organización ha tenido a bien poner a los principales reclamos cinéfilos el jueves y el domingo. Resultado: muchos fans se quedan sin ver a sus ídolos.

Otra polémica, que ya ha sido solucionada por la organización, fue la prohibición el primer día de meter agua y comida en el recinto. Ni siquiera se podía meter una simple botella de agua. Eso ha cambiado ya y a partir de ahora se permite la entrada de agua. El resto, imposible, y los precios en el interior son según los asistentes exagerados para el resultado final que obtienen.

Los artistas del cómic no cobran

Los autores y dibujantes de cómics no cobran nada por firmarte sus obras. El contraste es enorme, sobre todo porque sin el mundo del cómic no habría actores ni actrices que interpretasen a los personajes. Unos cobran 90 euros por una foto o 70 por una firma y los verdaderos creadores del cómic, nada.

Eso sí, como todo en este tipo de actos, nadie obliga a pagar esos precios y el negocio lleva tiempo con este tipo de ‘extras’ para los actores.