W0rldtr33: el cómic que te arrastra al infierno oculto bajo la 'deep web'

No sé si alguna vez habéis escuchado la expresión "deep web", pero si esto os pilla de nuevas os comento que se suele usar este concepto cuando hablamos de la parte más oscura de Internet. La zona profunda donde si tienes dos dedos de frente no quieres entrar. No son solo cosas ilegales sino elementos deplorables, condenables e incluso descorazonadores. Eso es la deep web y de ese concepto, por desgracia real, nace este W0rldtr33.

Al bueno de James Tynion IV se le ocurrió dar forma a un cómic en el que por debajo de la parte más oscura de la red hay algo más. Algo demoníaco. Algo que si consigue liberarse es capaz de generar asesinatos y caos a nivel mundial. Esa es la premisa de W0rldtr33 y en esta reseña os vamos a hablar de su comienzo y de la nueva edición que trae Norma Editorial.

Antes de comenzar, apartado técnico del cómic: guion de James Tynion IV, dibujo de Fernando Blanco, color de Jordie Bellaire, contiene W0rldtr33 1-5 USA, tapa blanda, 168 páginas y un precio de 24 euros.

Vamos con la reseña

Una red maldita que mezcla IT, Matrix y los Goonies

Lo primero que tengo que decir de W0rldtr33 es que no vengo a descubrir la pólvora con esta reseña. Este cómic lleva bastante tiempo publicado. De hecho la extinta ECC fue la primera editorial en traer esta obra a España, pero se quedó a medias por motivos obvios. Eso sí, antes de que todo se parase en nuestro país, el éxito mundial era incontestable. W0rldtr33 fue, es y seguramente será uno de los cómics con mejores ventas y críticas de este mundillo y ahora que por fin he podido meterle mano me uno a esa sensación general.

La historia nos presenta a un grupo de amigos muy diverso que como cualquier joven en aquella época, allá por 1999, descubre Internet y empieza a buscar qué le puede ofrecer esta red. Lo que no es tan normal es encontrar la Undernet, es decir, lo que está por debajo de Internet. Es ahí donde descubren una entidad misteriosa que los usa para salir de su cautiverio y generar el pánico a su alrededor. Consiguen contenerlo, pero años después dicha entidad regresa con todos los horrores que la acompañan. Esto no es spoiler ya que Tynion nos sitúa justo ahí al inicio, en los años posteriores donde ya adultos este grupo deberá unirse de nuevo para vencer a esta entidad.

El guion nos muestra cómo era cada miembro de este grupo tanto en 1999 como décadas después y además de esa entidad malvada en la red nos ofrece a una asesina desnuda que está cometiendo diversos asesinatos en su nombre. Y con desnuda quiero decir que literalmente y salvo contadas excepciones va en pelotas. Mostrando absolutamente todo. Este hecho no solo hace aún más perturbadoras sus acciones sino que encima aumenta el misterio sobre esta chica que se pasea por ahí como Dios la trajo al mundo cumpliendo una misión que está relacionada con la Undernet. ¿Quién es? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué pasó para que este grupo de amigos se rompiese y haya tenido que volver a unirse a pesar de no querer hacerlo? Todo ello lo conoceremos en este primer tomo, sin embargo, lo más importante, el misterio de todo esto, aún está muy lejos de resolverse y ya les puedo aventurar que eso es lo que te engancha de esta obra.

W0rldtr33 es adictiva y en ese cóctel de atracción encontramos por supuesto el toque al guion de Tynion, la tensión propia de un thriller, una narrativa ágil y bien trabajada, el desarrollo de personajes, algo vital para mí, y como no el tremendo dibujo del español Fernando Blanco. Os dejo varios ejemplos:

Como pueden apreciar en las dos imágenes, Fernando hace un trabajo sobresaliente y acepta sin miedo alguno todas las peticiones de un exigente guion de Tynion. Además Fernando ayuda aún más a que vueles de viñeta en viñeta con una narrativa ágil y trepidante. Ni puedes parar de leer ni el estilo conversacional y de acción te lo permiten. Cuando eso pasa, sobre todo en un thriller, el resultado es la imposibilidad de soltar el cómic y ahí ya tienes el éxito asegurado. Si a eso le sumas el color de Jordie Bellaire, el resultado final es un pelotazo en toda regla.

Por cierto, habiendo muchas diferencias desde el punto de vista tecnológico, W0rldtr33 tiene muchísimas referencias a IT de Stephen King. A mí al menos me lo ha recordado en todo momento. No en vano tenemos a un grupo de amigos en dos tiempos diferentes, jóvenes y adultos, y una entidad maligna que va y viene haciendo que tengan que unirse para derrotarla. Lo bueno es que como pasa en la novela de King, Tynion no solo ofrece un misterio a resolver y mucho miedo por el camino sino también un gran desarrollo de personajes, algo que es clave para que te importe lo que está pasando. Además W0rldtr33 aún está abierta en USA así que puede rematar su final, algo que siempre se la ha criticado a los que firma Stephen King.

En cuanto a la edición, simple y al grano. Tapa blanda, buenas calidades y los extras habituales con portadas incluidas. Todo ok.

Conclusión: un thriller de grandísimo nivel con todos los elementos para ser una obra recordada por mucho tiempo. Tynion sabe lo que se hace en este tipo de géneros, solo hay que mirar hacia su bonita casa al lado del lago, y tanto Fernando Blanco como Jordi Bellaire firman un apartado artístico tremebundo. Si gustan, disfruten de la lectura.