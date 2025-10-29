Guillermo Martínez presenta 'Territorio de encuentro' con los presidentes de Asturias y Galicia

Los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y de Galicia, Alfonso Rueda, participaron en la presentación del libro ‘Territorio de encuentro’ del exconsejero asturiano Guillermo Martínez, y actual director general de Acento Public Affairs en Madrid, en un acto celebrado en el Club La Nueva España que reunió a numerosas personalidades políticas y exministros.

Durante el evento, ambos dirigentes defendieron la necesidad de promover el diálogo y la cooperación frente a la actual polarización política, subrayando la importancia del municipalismo y de la colaboración entre comunidades para impulsar el desarrollo y la cohesión territorial.

Eliminación de los peajes en Galicia

Rueda destacó la eliminación de los peajes en Galicia como un "acto de justicia" y llamó a reforzar la cooperación entre administraciones. Barbón, por su parte, abogó por que Asturias dé el salto a convertirse en una "comunidad periférica estratégica" y defendió la identidad asturiana dentro del marco autonómico.

Por su parte, Guillermo Martínez reclamó "menos hooligans y más pedagogía" en la política, reivindicando la vocación pública y el trabajo constructivo frente al enfrentamiento partidista. El autor señaló que "la política es sacrificada, poco grata y con muchas horas de trabajo, pero hay vida más allá".

El acto, que contó con un lleno total, fue descrito como un espacio de reflexión y entendimiento entre diferentes sensibilidades políticas, poniendo en valor el espíritu de colaboración institucional que une a Asturias y Galicia. La crónica política de ayer por la noche y la de esta mañana destaca el mensaje alto, claro y racional de Martínez contra la polarización de la política y la sociedad.