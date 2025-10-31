Josep Homs triunfa en solitario con 'El diablo y Coral', un cómic diabólicamente bien hecho

Había muchas ganas de ver la primera obra como autor completo de Josep Homs y he de confesar que no pude controlarlas en ningún momento. Lo suelo hacer para no excederme demasiado en la ansiedad por lo que creo que me puede encantar, pero aquí me fue imposible. En Norma Editorial trasladaban que el cómic iba a ser un bombazo y la verdad es que han acertado de pleno. Homs nos entrega ‘El diablo y Coral’ y sí, es un cómic diabólicamente bien hecho.

Antes de irnos a Praga, vamos con el apartado técnico del cómic: Josep Homs como autor completo, Norma Editorial, cartoné tapa dura, tamaño 22 x 29, 112 páginas y un precio de 25 euros.

Vamos con la reseña

Un cómic diabólicamente bien hecho

Nos situamos en Praga. Año 1938. La joven Coral asiste a un espectáculo de marionetas en pleno circo. Allí vive junto a su padre, un rabino en coma que en el pasado hizo las veces de exorcista. Además alguien más acompaña a Coral. Solo ella puede verlo. Flota y pasea entre la gente desde la superioridad que le da su posición. Es el rey del infierno. El demonio más importante de todos. Es Satanás y siempre acompaña a Coral para hacerse con su alma.

Que una historia empiece de esta manera ya de por sí es atractiva, pero el trabajo que ha firmado como autor completo Josep Homs es algo más que un cómic interesante. Había muchas expectativas por ver qué ofrecía Homs en esta aventura arriesgada en solitario y he de decir que me siento un afortunado diciendo que las cumple y que además las supera.

Pocos defectos le he visto a la historia de Homs. En guion quizá haya alguna resolución que se me atascó un poco, sin embargo, el total de la obra compensa cualquier pequeña laguna en ese sentido. Respecto al dibujo ahí sí que no tengo dudas en darle un sobresaliente alto. Tanto en composición como en estilo y con una limpieza narrativa que contrasta perfectamente con la oscuridad del tono y el color de la obra. De esos cómics que vuelves a visitar al finalizarlo para una vez conocida la historia disfrutar con libertad del aspecto creativo. Os dejo varios ejemplos:

En alguna entrevista Homs comentaba que tenía cierto pudor ante lo que sus fans más tradicionales pensasen de esta obra. Acostumbrados a mujeres y entornos más voluptuosos, Homs les entrega otro tono aquí, sin embargo, mantiene intacta la belleza femenina a la que nos tiene acostumbrados. Solo hay que mirar a los ojos de Coral para encontrar un impactante y acertado contrapunto respecto a Satanás. Por cierto, me ha encantado cómo luce aquí el dios del inframundo incluyendo el tono de rojo que le da Homs y esa heterocromía en sus ojos.

A nivel de temas tratados, la familia es el más importante. Esa capacidad de los padres de hacer lo que sea por sus hijos aunque eso les cueste el amor de los mismos. Y a su vez lo absortos que estamos a veces los hijos cuando no vemos los sacrificios de los padres. Ese aspecto emocional brilla en el cómic y la profundidad que Homs le da a este tema tan atemporal es digna de elogiar.

La relación con Satanás es lógicamente el punto más interesante del cómic incluyendo metáforas, conversaciones, giros inesperados y una continua sensación de estar inmerso en una historia que te atrapa desde el inicio. Los detalles que ha tenido Homs por pulir los entornos y las composiciones son espectaculares y hay ciertas escenas que te sobrecogen, no solo por lo que significan, sino por dónde se producen. Ahí entra la ciudad de Praga y el cuidado que le ha puesto Homs a la representación de la arquitectura de una ciudad maravillosa. ¡Cómo dibuja este hombre! Nunca mejor dicho es un dibujo.... ¡como una catedral! Por cierto, el tema del auge del fascismo y los momentos en los que vemos a Satanás junto a Hitler también son joyas dentro de la narrativa. Esta imagen es demoledora:

Conclusión: si Josep Homs tenía dudas de la recepción de su obra en solitario, al menos por mi parte, que las destierre. La idea es buena y la ejecución también. Obra perfecta para amantes del cómic europeo con un toque de folklore y fantasía redondeado con un guion sólido y un dibujo abrumador. El uso del color redondea el tono de un cómic sólido y redondo en su conjunto. La ciudad de Praga es un personaje más y tanto su estructura como el momento de bajar al inframundo... bocata di cardinale. Si gustan, disfruten de la lectura.