El Daredevil post-Frank Miller: la alargada sombra del genio sobre Denny O'Neil

No nos llevemos a engaño. La sombra de Frank Miller es tan alargada que no solo ocupa la Cocina del Infierno de Nueva York sino toda la gran manzana de los cómics. Partiendo de esa base... ¿Qué se podía esperar de la etapa de Daredevil que fue justo después de la de Miller? Pues lógicamente un bajón de calidad en cuanto a los argumentos, pero ojo, ni mucho menos tanto como el que se ha contado por algunos lares.

El Daredevil de Denny O'Neil tenía casi imposible superar a lo que hizo Miller con el diablo. Frank cogió a Matt Murdock y le dio todas y cada una de las señas de identidad que le hicieron grande. Incluso cogió a sus grandes enemigos y los dotó de fuerza. Y por supuesto dejó momentos tan estelares como el asesinato de Elektra a manos de Bullseye. Eso hace que llegar después de eso fuese un reto mayúsculo y sinceramente creo que se ha sido muy injusto con el pobre Denny O'Neil.

Antes de seguir, apartado técnico del cómic: guiones con Denny O'Neil a la cabeza, dibujo con autores como Klaus Janson, William Johnson o David Mazzucchelli, contiene Daredevil 192-214 y material de Marvel Fanfare 7 y 15, cartoné tapa dura, editorial Panini, 600 páginas y un precio de 55 euros.

Vamos con la reseña

El problema de las expectativas

No sé si en su momento, hace ya bastantes décadas, la gente pensó que Denny O'Neil iba a ser capaz de igualar o superar lo que hizo Frank Miller con Daredevil, pero estoy seguro de que gran parte de las críticas a esta etapa nacen de las expectativas. Era muy difícil coger el testigo de Frank y provocar en los lectores las mismas sensaciones. Difícil por no decir imposible. Bueno, lo digo, imposible. Denny O'Neil no intentó superar a Miller y eso para mí es de agradecer y aunque quizá rebajó demasiado el tono oscuro de lo hecho por Frank creo que ni mucho menos dejó un mal trabajo. Más simple, sí. Mal hecho, no.

Aporto hechos a mis conclusiones. En esta etapa que Panini empieza a recuperar ahora en Marvel Heroes tenemos un primer tomo con elementos de este calado: el número 200 de Daredevil con un nuevo duelo directo entre el diablo de la cocina del infierno y Bullseye, la saga de Micah (Salvaje), el impresionante dibujo de Mazzucchelli que destaca en el número de la casa asesina y un arco oriental parecido al de Lobezno aunque sin el toque tan bueno de Madripur. No son malos momentos para Daredevil y creo además que habría sido un error que O'Neil se hubiese vuelto loco buscando impactar todo el rato como hizo Miller. No puedes ir a rebufo de un genio y repetir fórmulas ya que se te acaban viendo las costuras. Por eso creo que Denny cumple.

Sinceramente creo que los amantes del personaje disfrutarán de este tomo. La esencia del personaje está y aunque haya un tono más luminoso que oscuro respeta bastante de lo que hizo Miller. Solo hay que ver el número 200 donde se hace mención a la muerte de Elektra y la ruleta rusa a la que Daredevil somete en el hospital a Bullseye. Además, toda la parte de Micah Synn, al menos en mi opinión, es tremendamente entretenida.

Respecto al dibujo, Mazzucchelli es la punta de lanza que más afilada está, pero luego tenemos otros artistas como Bill Mantlo o el mítico Klaus Janson que dan un nivel altísimo. El dinamismo de Daredevil está presente en todo momento y los saltos y elementos de combaten brillan y destacan en cada capítulo. Eso sí, la grapa de la casa asesina con Mazzucchelli es oro puro. Os dejo algunas imágenes dentro del tomo:

A fin de cuentas tenemos historias más sencillas de nuestro abogado preferido aunque bien hiladas. Igual que tenemos algunas de una grapa simple, otras se conectan entre ellas para dejar varios arcos de notable entretenimiento. Sí, lo sé, vamos a estar todo el rato diciendo que "no es lo de Frank Miller", pero es que lo de Frank Miller, sorpresa, está en el tomo de Frank Miller. Girar todo el debate alrededor de eso es absurdo a mi entender.

Respecto a la edición, papel satinado y muchos extras que incluyen portadas, páginas originales, entrevistas con los autores y material perfecto para coleccionistas. Lo que aún no sabemos es la fecha de la siguiente entrega. Toca esperar a 2026.

Conclusión: menos oscuro que el Daredevil de Frank Miller, pero ni mucho menos tan luminoso e infantil como dicen. Los arcos de Micah o Bullseye son buenos y tanto el número 200 como el de la casa asesina son míticos del personaje. El dibujo mantiene un gran nivel con Klaus Janson o William Johnson y solo por tener a Mazzucchelli ya vale la pena. Infravalorada etapa ya que vale para todo tipo de lectores incluyendo los fans del personaje. Si gustan, disfruten de la lectura.