La Universidad Alfonso X ficha a Chucho Valdés y Joe Sanders para sus clases magistrales de jazz

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), a través de su Facultad de Música y Artes Escénicas, pone en marcha la primera edición de UAX Jazz Masters Series, un ciclo de encuentros formativos que tendrán lugar a lo largo del curso académico y que acercará a los estudiantes a algunas de las grandes figuras de la escena internacional.

El público interno y externo a la facultad podrá reservar y adquirir sus entradas en 'Reserva previa obligatoria'. Ambas citas convertirán el Auditorio Yehudi Menuhin de UAX Música, en Madrid, en un punto de encuentro entre estrellas del jazz y las futuras generaciones de artistas que dominarán la escena musical los próximos años:

UAX Jazz Masters Series arrancará el próximo lunes 17 de noviembre a las 12.30 horas con Joe Sanders, que ofrecerá la masterclass ‘El Arte de la Interacción: groove, espacio y expresión colectiva’. El reconocido contrabajista explorará las claves de la interacción musical en el jazz, el uso del espacio sonoro y la construcción del groove colectivo. A través de su experiencia internacional como intérprete y compositor, Sanders también invitará a los asistentes a profundizar en la escucha activa, la comunicación rítmica y la expresión compartida entre músicos.

El pianista y compositor cubano Chucho Valdés, siete veces ganador del premio Grammy y seis veces ganador del premio Grammy Latino, llegará a UAX el martes 18 de noviembre a las 18.30 horas con la Masterclass ‘Interpretación y comunicación en el ensemble’. Considerado como una de las figuras más influyentes del jazz latino, compartirá con los alumnos su visión artística en una cita dedicada a la fusión entre el jazz contemporáneo y las raíces afrocubanas. Gracias a su trayectoria y experiencia, Valdés abordará aspectos de interpretación, ritmo, armonía y creatividad, ofreciendo a los participantes una inmersión en su brillante universo musical.