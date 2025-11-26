El Sello de Akira: relanzamiento de los 4 Fantásticos, Absolute Wonder Woman y D.I.O.S.E.S

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de noviembre, relanzamiento de los 4 Fantásticos, el nuevo arco de Absolute Wonder Woman y la aparición de D.I.O.S.E.S en el evento ‘Un mundo bajo Muerte’.

Un mundo bajo Muerte: D.I.O.S.E.S: sorpresa agradable

No esperaba mucho sobre todo porque leí D.I.O.S.E.S y pasó de un gran inicio a una resolución que te dejaba a medias. Aún así me daba curiosidad ver cómo metían a Muerte en todo esto y la verdad es que lo han hecho bastante bien y es disfrutable como historia, en principio, autoconclusiva.

Ryan North nos cuenta en esta historia de 32 páginas que Muerte como nuevo hechicero supremo ha desatendido obligaciones que protegían el universo de su posible destrucción. Tanto Wyn como su aprendiz Mia deberán advertirle de ello, pero entre Muerte y Mia se produce una conexión que podría convertirles en maestro y alumna.

North es muy bueno. Lo está demostrando en Los 4F y también en este evento y hace que sin ser nada del otro mundo este tie-in sea muy interesante y esté muy bien llevado. Lo mejor, sin duda, la relación de tentación de poder que Muerte le ofrece a Mia. A lo Star Wars con los Jedi y los Sith. Todo acompañado por un dibujo de Francesco Mortarino. En conclusión, sorprendido gratamente.

Precio: 3,80 euros

Absolute Wonder Woman se lo toma con calma

Tras el final del primer arco y con una pequeña historia autoconclusiva de dos grapas, Absolute Wonder Woman arranca una nueva etapa en su octavo número y lo hace con una transición que sin deslumbrar mantiene el nivel.

Lo mejor de este nuevo arco, sin lugar a dudas, una escena en la que Diana construye su nuevo hogar entre los mortales. Impresionante trabajo gráfico de Hayden Sherman que nuevamente demuestra por qué es uno de los dibujantes del momento.

Más allá de eso, el inicio del arco es simple y es más una transición a que algo nuevo se desate. Aún así, Kelly Thompson sabe mantener el nivel medio de la cabecera y te deja con ganas de más sin sentir que no te ha aportado nada esta lectura.

Pasan los meses y Wonder Woman, en conjunto, compite sin ningún tipo de problemas con Batman y Superman. De hecho en muchos momentos las supera. Es de lo mejor que se publica en España tanto en grapa DC como en grapa Marvel.

Precio: 3,30 euros

Los 4 Fantásticos, falso relanzamiento

Lo más tradicional en los relanzamientos y en los números 1 es que se cambie de era, sobre todo en el aspecto del guionista que quería contar su historia con un personaje o con un grupo. No es el caso. En realidad solo cambia el dibujante aunque eso ya pasaba en la etapa inicial de North. Aquí sigue Ryan y aquí se seguirá hablando de Muerte. De hecho aquí luchan. Por eso digo que es un falso relanzamiento. Solo cambia el dibujante.

Y respecto al dibujo de Humberto Ramos, siempre talentoso y buen narrador, aún siento que lo mejor está por llegar. Me ha gustado el inicio, sin embargo, creo que había partes más cuidadas que otras y eso hacía que por momentos no me terminase de encantar. Sí convencer, no encantar. Os dejo varios ejemplos:

Por cierto, esta grapa está dividida en dos partes. Por un lado tenemos como un prólogo que ni suma ni resta y por el otro el número 1 como tal. La segunda ya tiene a Ryan North en todo su esplendor y aunque parezca un reinicio leve confío plenamente en las semillas que ha plantado.

Mi conclusión es que Ryan North se ha ganado el derecho a confiar en su continuidad en Los 4F. De lo mejor de Marvel junto a Ultimate Spiderman. Por mi parte seguiré con esta grapa porque como digo, Ryan se lo ha ganado a pulso.

Precio: 2,50 euros