Alfonso Ussía ha muerto este viernes a la edad de 77 años en Ruiloba, cerca de Comillas, donde llevaba retirado desde hacía varios años.

Nacido en Madrid un 12 de febrero de 1948, fue un escritor y periodista de gran éxito con su característico estilo humorístico, satírico, incisivo e indomable. Nieto del gran dramaturgo Pedro Muñoz Seca, pronto empezó a publicar columnas en destacados periódicos y revistas como ABC, Diario 16, La Razón, Época, El cocodrilo y, en los últimos tiempos, en El Debate. La última entrada fue "Mentiras memorables de la guerra", publicada el 2 de diciembre.

En la radio formaba parte de la inolvidable tertulia humorística de "El debate sobre el Estado de la Nación" que dirigía Luis del Olmo. Junto a a él Tip y Coll o Mingote. También colaboró en esRadio en el programa de Federico Jiménez Losantos y estuvo en la primera Antena 3.

Además de columnista prolífico, Ussía publicó más de 40 libros como Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra, Fustazos y caricias, Cosas que pasan, El temblor diario o la serie Memorias del marqués de Sotoancho, un serial de 15 libros de gran éxito.

Entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid, que fue una de sus últimas apariciones públicas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso le entregó el galardón en su casa en Ruiloba .

Hace una semana compañeros, amigos y familiares le rendían homenaje en un acto que el escritor siguió por streaming. Su hijo, Alfonso J. Ussía junto al periodista Julio Valdeón presentaron el libro La escritura indomable (Confluencias), una recopilación de artículos repasando una trayectoria de medio siglo. En la presentación se recordaron los años que estuvo amenazado por la banda terrorista ETA o su gran emoción con el abuelo del rey, don Juan de Borbón.