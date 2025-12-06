Batman y Superman en el siglo XIX: vuelve Gotham a la luz de gas y se estrena la Era de Krypton

Hoy tenemos reseña doble en nuestra sección con el retorno de un clásico y con su secuela. Hablo por supuesto de ‘Batman Gotham A luz de Gas’ y de ‘Batman Gotham A luz de Gas, la Era de Krypton’. Los que ya conocen la historia y les fascinó la primera parte tienen la posibilidad de disfrutar de una nueva edición en formato Must Have del clásico y, ojo, disfrutar también con una tremebunda secuela que deja desterrada la frase de "las segundas partes nunca fueron buenas".

Antes de empezar con la reseña destacamos el apartado técnico de ambos cómics:

Batman Gotham A luz de Gas: guion de Brian Augustyn, dibujo de Mike Mignola y Eduardo Barreto, contiene Gotham by Gaslight: An Alternate History of the Batman y Batman: Master of the Future, cartoné tapa dura, editorial Panini, 136 páginas y un precio de 20 euros.

Batman Gotham A luz de Gas, la Era de Krypton: guion de Andy Diggle, dibujo de Leandro Fernández, contiene Batman: Gotham by Gaslight - The Kryptonian Age 1-6, cartoné tapa dura, editorial Panini, 216 páginas y un precio de 27,50 euros.

Vamos con las reseñas

El clásico que jamás pasará de moda

Voy con una derecha ganadora nada más comenzar. Pelota a la línea. Levantando la cal. ¿Qué les parece un duelo entre Batman y Jack el Destripador? ¿Y qué les parece si lo dibuja el genio detrás de Hellboy, Mike Mignola? Pues ya estaría, ¿verdad? Eso es lo que ofrece, entre otras cosas, uno de los Elseworlds por antonomasia, es decir, Batman Gotham A luz de Gas.

Por cierto, para los neófitos aclaro el término Elseworld. Con esto nos referimos a historias que cogen personajes míticos y los llevan a una época diferente, un rol variante o incluso un universo totalmente alternativo fuera de la continuidad. Esto es lo que pasa aquí. Batman no sale de Gotham, pero sí cambia de siglo pasando del XX o del XXI al XIX. Por ello aquí el guionista Brian Augustyn pudo mezclar en una historia autoconclusiva el duelo entre, ni más ni menos, Batman y el Destripador.

Pero ahí no queda la cosa ya que este cómic reeditado ahora en formato Must Have por Panini, no solo tenemos la historia de Mignola sino también un segundo arco en el que veremos a Batman luchando contra un enemigo que quiere destrozar la feria mundial que se está a punto de celebrar. Bien es cierto que esta segunda historia es menos famosa respecto a la del Destripador, pero su calidad es muy alta y está muy infravalorada.

Arcos aparte, lo más importante de este Elseworld es todos los cambios que sufre el universo de Batman. Gotham es, nunca mejor dicho, más gótica que nunca. Bruce Wayne y el propio Batman tienen un vestuario acorde a la época en la que se encuentran y tanto el murciélago como sus inventos sufrirán cambios acordes a los avances tecnológicos que había en la época. Mignola, siempre genial, ofrece un repertorio artístico tremendo en ese sentido.

Solo por Mignola ya valdría la pena invertir en esta historia, pero es que el guion está perfectamente hilado para que le des veracidad a lo que ocurre en este Elseworld. Si ya de por sí Jack el Destripador siempre atrae a los amantes de la novela negra, si lo juntas con Batman te queda un clásico atemporal del mundo del cómic que nadie que ame el personaje debería perderse. Ahora, a por la secuela

¡Qué barbaridad has hecho Leandro Fernández!

Lo primero que hago es quitarme el sombrero con el dibujo del argentino Leandro Fernández al que por cierto pueden ver dibujando en nuestro canal de Youtube de Libertad Digital y también siendo entrevistado en la Vinuteca de esCine por un servidor y por Sergio Pérez.

El propio Leandro nos contó que quiso hacer un Gotham con aspecto industrial, saturado, oscuro y opresivo. Lo consigue a la perfección. Aparte Leandro ha tenido que diseñar todas las versiones nuevas de personajes como Superman y otros miembros más del universo DC que no voy a desvelar en su totalidad. Solo voy a decir uno y lo digo porque está relacionado con el pasado del guionista, Andy Diggle. El bueno de Andy formó parte de una etapa dentro de los 300 números originales de Hellblazer así que el maravilloso malnacido de John Constantine aparece en esta historia. ¡Y cómo luce, señoras y señores!

Vuelvo a repetir que el apartado artístico es una maravilla que viaja entre Gotham industrial y un Smallville muy western que vuelve a demostrar la capacidad de Leandro para sacar su mejor versión en cómics de tipo noir y repletos de contraste entre luz y oscuridad. Observad la batcueva:

Dicho lo anterior y elogiado a Leandro... ¿De qué va esta secuela? Pues bien, si en la primera parte solo se nos hablaba de Batman esta Era de Krypton nos amplía el Elseworld a la totalidad del universo DC. Su nombre ya nos indica que algo kryptoniano tiene mucho que ver con el asunto y la realidad es que así es. Cae un meteorito, alguien llega con él, hay una serie de artefactos con poder desconocido y un color verde que nos suena a todos, varias organizaciones que quieren hacerse con ese poder e incluso elementos mitológicos que despiertan de su letargo ante lo que está sucediendo en la tierra... Traducción: todo el lore de DC reformulado en un Elseworld. Punto pelota. No el programa, por supuesto.

A partir de ese argumento con muchos frentes abiertos, Diggle desarrolla la historia con un gran dinamismo y con la capacidad de mantenerte siempre en tensión porque no sabes qué personaje de DC te va a sorprender con su nueva versión. Andy sabe que eso es un gran atractivo de este tipo de mundos alternativos y constantemente va dejando migas de pan para hipnotizarte y llevarte a su terreno. Encantado de entrar señor Diggle.

Por otro lado y para ir terminando, cosas importantes a matizar. Estamos ante una primera parte de esta secuela. La misma se compone de un total de 12 números que aún no han terminado de publicarse en USA. Este cómic lleva las seis primeras y tiene por supuesto su "continuará" al final. Pero aún hay más cosas ya que si este se llama la Era de Krypton, el remate final de esta secuela tendrá a la Liga de la Justicia en el nombre del cómic. Por lo tanto se pueden hacer una idea de lo que pasará como remate final de esta continuación del Batman Gotham A luz de Gas original.

En cuanto a la edición, sobrecubierta en el caso de la secuela con portada y contraportadas diferentes:

Conclusión: el primer tomo es un clásico y un Must Have de Batman con letras mayúsculas. Una obra de arte cuyo segundo arco merece el mismo respeto que el primero. En el caso del segundo, gratamente satisfecho porque la secuela está a la altura de su predecesor. Diggle y Leandro hacen un trabajo tan bien cuidado que la sombra del clásico no se los come. De hecho ellos ofrecen aún más fuerza y mucho más desarrollo al ser una historia que tendrá un total de 12 números. No lo duden. Si les gusta DC, disfrutarán de la lectura.