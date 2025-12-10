¿Se dice "Voy allí" o "Voy a allí"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

La escena es habitual: alguien intenta indicar un destino y duda un segundo antes de escribir. ¿Debe decirse "Voy allí" o "Voy a allí"? Aunque la segunda forma aparece con frecuencia en mensajes rápidos, la Real Academia Española recuerda que solo una es correcta en el español estándar: la forma válida es "Voy allí".
Los adverbios de lugar como "allí", "allá", "aquí" o "ahí" no se combinan directamente con la preposición "a", porque ya incorporan la idea de ubicación o destino. Añadir esa preposición rompe la estructura natural de la frase y genera una construcción redundante. Por eso, expresiones como "Voy a allí" no se consideran aceptables en la lengua culta, según explica la RAE.
¿Es correcto decir "Voy allí" o "Voy a allí"?
En el uso real se registran alternativas totalmente válidas y muy comunes:
"Paso por allí después del trabajo."
"Voy allá en cuanto termine esta reunión."
#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «Voy a allí» o «Voy allí»?
Es «Voy allí». Adverbios locativos como «allí», «allá», «acá» o «aquí» no se combinan en general con la preposición «a». Sí se puede emplear opcionalmente la preposición en la correlación «de… a…»: «Va de aquí (a) allá». pic.twitter.com/kpXS5MspT0— RAE (@RAEinforma) December 9, 2025
También es correcta la combinación cuando la preposición acompaña al verbo "ir" en infinitivo:
"Voy a ir allí cuando me llamen."
La única excepción admitida por la norma de la RAE aparece en estructuras correlativas como "de… a…", donde la preposición tiene sentido pleno:
"El tránsito iba de un lado a otro del puente."
Fuera de estos casos, la recomendación es clara: si quieres señalar un destino concreto, la forma adecuada es "Voy allí". Una precisión sencilla que evita un error frecuente en el español escrito y mejora la naturalidad del mensaje.