¿Se dice "Voy allí" o "Voy a allí"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

La escena es habitual: alguien intenta indicar un destino y duda un segundo antes de escribir. ¿Debe decirse "Voy allí" o "Voy a allí"? Aunque la segunda forma aparece con frecuencia en mensajes rápidos, la Real Academia Española recuerda que solo una es correcta en el español estándar: la forma válida es "Voy allí".

Los adverbios de lugar como "allí", "allá", "aquí" o "ahí" no se combinan directamente con la preposición "a", porque ya incorporan la idea de ubicación o destino. Añadir esa preposición rompe la estructura natural de la frase y genera una construcción redundante. Por eso, expresiones como "Voy a allí" no se consideran aceptables en la lengua culta, según explica la RAE.

¿Es correcto decir "Voy allí" o "Voy a allí"?

En el uso real se registran alternativas totalmente válidas y muy comunes:

"Paso por allí después del trabajo."

"Voy allá en cuanto termine esta reunión."

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «Voy a allí» o «Voy allí»? Es «Voy allí». Adverbios locativos como «allí», «allá», «acá» o «aquí» no se combinan en general con la preposición «a». Sí se puede emplear opcionalmente la preposición en la correlación «de… a…»: «Va de aquí (a) allá». pic.twitter.com/kpXS5MspT0 — RAE (@RAEinforma) December 9, 2025

También es correcta la combinación cuando la preposición acompaña al verbo "ir" en infinitivo:

"Voy a ir allí cuando me llamen."

La única excepción admitida por la norma de la RAE aparece en estructuras correlativas como "de… a…", donde la preposición tiene sentido pleno:

"El tránsito iba de un lado a otro del puente."

Fuera de estos casos, la recomendación es clara: si quieres señalar un destino concreto, la forma adecuada es "Voy allí". Una precisión sencilla que evita un error frecuente en el español escrito y mejora la naturalidad del mensaje.