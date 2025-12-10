Menú
¿Se dice "Voy allí" o "Voy a allí"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

La RAE dictamina que la preposición "a" no debe usarse con adverbios de lugar. Solo "Voy allí" es válido en español estándar.

Carla Mato
La escena es habitual: alguien intenta indicar un destino y duda un segundo antes de escribir. ¿Debe decirse "Voy allí" o "Voy a allí"? Aunque la segunda forma aparece con frecuencia en mensajes rápidos, la Real Academia Española recuerda que solo una es correcta en el español estándar: la forma válida es "Voy allí".

Los adverbios de lugar como "allí", "allá", "aquí" o "ahí" no se combinan directamente con la preposición "a", porque ya incorporan la idea de ubicación o destino. Añadir esa preposición rompe la estructura natural de la frase y genera una construcción redundante. Por eso, expresiones como "Voy a allí" no se consideran aceptables en la lengua culta, según explica la RAE.

¿Es correcto decir "Voy allí" o "Voy a allí"?

En el uso real se registran alternativas totalmente válidas y muy comunes:
"Paso por allí después del trabajo."
"Voy allá en cuanto termine esta reunión."

También es correcta la combinación cuando la preposición acompaña al verbo "ir" en infinitivo:
"Voy a ir allí cuando me llamen."

La única excepción admitida por la norma de la RAE aparece en estructuras correlativas como "de… a…", donde la preposición tiene sentido pleno:
"El tránsito iba de un lado a otro del puente."

Fuera de estos casos, la recomendación es clara: si quieres señalar un destino concreto, la forma adecuada es "Voy allí". Una precisión sencilla que evita un error frecuente en el español escrito y mejora la naturalidad del mensaje.

