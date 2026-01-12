Acuerdo histórico en el mundo del coleccionismo: Pokémon y LEGO unen sus caminos en una colección que hará las delicias de los coleccionistas de ambos mundos.

Así reza el comunicado oficial:

"El Grupo LEGO y The Pokémon Company International presentan la primera colección de sets LEGO® Pokémon™, muy esperada por los fans. Basados en algunos de los Pokémon más icónicos de los 30 años de historia de la marca, estos primeros sets LEGO Pokémon permitirán a los fans construir y exhibir a sus Pokémon favoritos en forma de ladrillos LEGO cuando se lancen el 27 de febrero de 2026"

Y así lo anunciaba Pokémon España:

¡Bienvenidos al mundo de LEGO Pokémon! ⚡ ¿Podrás hacerte con todos y construirlos? 🍃🔥💧 pic.twitter.com/9GJ9COuVP8 — Pokémon España (@Pokemon_ES_ESP) January 12, 2026

También han lanzado un trailer:

Welcome to the world of LEGO Pokémon! ⚡ Are you ready to catch & build them all? 🍃🔥💧#Pokemon #LEGO #LEGOPokemon pic.twitter.com/pX4bUBrVYj — Pokémon @ Lumiose City 🥐 (@Pokemon) January 12, 2026

El lanzamiento de los tres primeros sets presenta a cinco de los Pokémon favoritos de los fans: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard y Blastoise. Además, la figura de Pikachu incluye una pokéball y una recreación de un salto sobre la misma. Un lujo de movimiento para los más puristas del coleccionismo.

Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo LEGO, valoró esta nueva unión:

"Dar vida al mundo de Pokémon en ladrillos LEGO es tanto una oportunidad emocionante como una gran responsabilidad. Hemos trabajado para combinar nuestros mundos de una manera que realmente celebre la creatividad, la aventura y la maravilla que representa Pokémon. Esta colaboración abre un abanico completamente nuevo de posibilidades tanto para Entrenadores como para constructores, y estamos deseando que los fans puedan disfrutar de estos nuevos sets de LEGO Pokémon".

Desde el lado de Pokémon, misma satisfacción por el proyecto. Gaku Susai, director de Producto y Experiencia en The Pokémon Company International, añade: "Pokémon siempre ha inspirado descubrimiento y conexión, y asociarnos con el Grupo LEGO une esas cualidades con creatividad e imaginación en una nueva forma. Al combinar el sentido de aventura de Pokémon con el diseño cuidadoso y la atención al detalle del Grupo LEGO, le damos a los fans la oportunidad de construir, jugar y contar sus propias historias de maneras que nunca habían experimentado antes, algo que nos entusiasma ver hacerse realidad"

No habrá que esperar mucho para tener este nuevo producto histórico en nuestro país. Los nuevos sets LEGO Pokémon estarán disponibles para preventa a partir de hoy 12 de enero a través de los canales oficiales de Pokémon y Lego. Y estarán a la venta de forma directa a partir del 27 de febrero de 2026.