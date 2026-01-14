La Sagrada Familia completa los cuatro brazos horizontales de la torre de Jesucristo

La Sagrada Familia ha culminado un paso clave en la construcción de su torre más emblemática. El templo barcelonés ya ha completado la instalación de los cuatro brazos horizontales de la cruz que corona la torre de Jesucristo, tras la colocación del último de ellos este miércoles, según informa Europa Press.

Desde la basílica destacan que los trabajos se desarrollan conforme al calendario previsto y que el ritmo de ejecución se ha mantenido estable en los últimos meses. En este tiempo se han ido ensamblando de manera progresiva los distintos elementos estructurales de la cruz, comenzando por el brazo inferior y el núcleo central, y continuando con los brazos correspondientes a las fachadas del Nacimiento y de la Pasión, hasta completar ahora la estructura horizontal.

Cuarto brazo horizontal de la cruz colocado ✅ pic.twitter.com/3JcNxr0uVJ — La Sagrada Família (@sagradafamilia) January 14, 2026

Un diseño fiel a la concepción de Gaudí

Las piezas instaladas responden al diseño original de Antoni Gaudí, que concibió las cruces del templo con una geometría de doble giro. Cada brazo presenta una sección cuadrada en el extremo exterior que se transforma en octogonal a medida que se aproxima al núcleo de la torre, siguiendo el mismo lenguaje estructural que el arquitecto ideó para las columnas de la basílica.

Cada uno de los brazos tiene un peso aproximado de 12,8 toneladas y, una vez finalizada, la cruz alcanzará los 17 metros de altura y los 13,5 metros de anchura. La culminación de la torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, está llamada a convertirse en "un hito histórico en la Sagrada Familia y un homenaje a su arquitecto", según subrayan desde el propio templo.

Avance decisivo

La finalización de los brazos horizontales de la cruz se produce en un momento de especial intensidad en las obras del conjunto de la basílica. Los expertos estiman que el templo podría quedar terminado en el plazo aproximado de una década, a la espera de las decisiones que adopte el Ayuntamiento de Barcelona sobre el desarrollo urbanístico necesario para completar íntegramente el proyecto original de Gaudí.

En paralelo, ya ha comenzado la construcción de la fachada de la Gloria, concebida como el acceso principal desde la calle Mallorca y como una monumental síntesis teológica. Esta fase, la última de unas obras iniciadas en 1882, confirma el impulso sostenido de la construcción en los últimos años, impulsada por la afluencia masiva de visitantes y el avance técnico de los trabajos.