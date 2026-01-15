Excarcelan al profesor irlandés Enoch Burke que se negó a usar el sufijo trans "-elle"

El juez del Tribunal Superior de Irlanda Brian Cregan ha ordenado este martes la excarcelación del maestro Enoch Burke, cuyo caso arranca en el año 2022 cuando se negó, por razones de conciencia, a usar el pronombre "they" para referirse a una alumna transgénero. Burke considera que su caso "es una violación de mis derechos constitucionales a la libre expresión de creencias religiosas. La mía es que hay dos géneros y nuestra constitución deja espacio para ella". La escuela cristiana Wilson’s Hospital consideró que el no ceder en el uso del lenguaje no binario era un desacato a la autoridad y pasó de la suspensión temporal de empleo y sueldo al despido y a pedir una orden de alejamiento.

Este profesor ha permanecido en la cárcel Mountjoy de Dublín más de 500 días, a intervalos de tiempo. La última vez que ingresó en el penal fue en noviembre de 2025, donde ha pasado la Navidad.

BREAKING: Enoch Burke seeks injunction over "shambolic" dismissal appeal hearing Teacher Enoch Burke was dismissed from his teaching position at Wilson's Hospital School after his refusal to use a new name and the "they" pronoun for a student. The hearing of Enoch Burke’s… pic.twitter.com/CUcpQgItew — Enoch Burke (@EnochBurke) January 6, 2026

Además, Burke decidió seguir acudiendo al colegio tras ser expulsado y por este motivo ha sido condenado a pagar multas de gran cuantía. Algunas fuentes hablan de que debe a la administración de justicia más de 200.000 euros.

Burke ha denunciado y difundido en redes sociales los momentos de los arrestos, a los que califica como "días oscuros y vergonzosos" para unos jueces "que se niegan a defender la Constitución irlandesa".

La ideología trans, "un abuso de niños"

Burke ejercía de profesor en el Wilson's Hospital School, centro situado en la ciudad irlandesa de Heathland. Proviene de una familia cristiana activista contra la ideología LGTBQ+ que considera el transgenerismo "un abuso de niños". En el año 2022 la junta directiva de la escuela decidió acceder al deseo de una familia que solicitó que se dirigieran a su hija con los nombres y pronombres no binarios porque estaba en proceso de transición de género. Burke no lo acató, se le abrió un expediente disciplinario y finalmente se le expulsó. Como también se negó a dejar su plaza fue acusado de desacato y encarcelado.

BREAKING: Teacher Enoch Burke speaks after his release from Mountjoy Prison Judge Brian Cregan today ordered Enoch Burke’s release after threatening in December to keep him imprisoned indefinitely. Today in the High Court Judge Cregan counselled the Disciplinary Appeal Panel… pic.twitter.com/m2YyHXAQVV — Enoch Burke (@EnochBurke) January 14, 2026

En sus intervenciones públicas ha argumentado que sus creencias "son importantes. Nunca las negaré ni las traicionaré, y nunca me inclinaré ante una orden que me obligue a hacerlo. Es contrario a las Escrituras, contrario a la ética de la Iglesia de Irlanda y de mi escuela". Es firme en su decisión: "Nunca saldré de la prisión de Mountjoy si para ello he de violar mi conciencia, mis creencias religiosas y negar a mi Dios. Mi fe me ha llevado a ese lugar y me mantendrá allí, con la ayuda de Dios".