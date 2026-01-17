In Memoriam. Guillermo Gortázar, hombre alegre y ciudadano preocupado

La muerte de Guillermo Gortázar Echevarría (1951-2026) me ha dolido porque ha sido la de un hombre al que conocí poco, pero del que me sorprendieron su amabilidad y su buen humor. ¡Un español que ha pasado años en la universidad y la política y no está quejándose permanentemente de los agravios que se le han hecho o de las puñaladas que se le han propinado, tanto de los reales como de los imaginados! Prefería hablar de sus proyectos, contar alguna anécdota o comentar la actualidad.

Después de coincidir en varios programas de radio y televisión, hacia 2022 se puso en contacto conmigo para pedirme algunos datos sobre el paradero del testamento del general Francisco Franco, por el capítulo que le dedico en mi Eternamente Franco. Él estaba rumiando El secreto de Franco: La Transición revisitada, en el que desvela al que considera verdadero autor de este texto impresionante, que no es el caudillo. En la dedicatoria del ejemplar que me regaló, me atribuye que le puse "en la pista del secreto mejor guardado". Otra de sus virtudes es que reconocía y agradecía las ideas y los favores ajenos.

El descubrimiento que lo cambia todo

Guillermo obtuvo su título de doctorado con una tesis en la que consiguió algo que los historiadores y los periodistas ansiamos: un descubrimiento que cambia lo conocido sobre un acontecimiento o un personaje. En su caso, encontró el desaparecido dictamen de la comisión investigadora del patrimonio de Alfonso XIII en el Archivo Histórico Nacional, con una signatura cambiada. Vaya, vaya. ¿Error o conspiración?

La auditoría realizada por orden del Gobierno Provisional de la República demostraba que el monarca huido había adquirido de manera legal su dinero y sus bienes. Según Guillermo, "Indalecio Prieto y Azaña lo ocultaron e hicieron condenar in absentia en el Congreso a Don Alfonso por enriquecimiento ilegítimo". Por cierto, fue Franco quien devolvió parte de esa fortuna a la familia Borbón.

Como su descubrimiento rompía una de las mentiras más queridas por la izquierda española (el enriquecimiento del rey mediante la corrupción) se quejaba del ocultamiento de su libro, Alfonso XIII, hombre de negocios. Ni lo citaban muchos profesores, que seguían repitiendo en sus clases la versión oficial instaurada en los años 60, ni tampoco lo reeditaban esas editoriales en cuyos consejos asesores estaban los mismos académicos que lo ignoraban. La cultura de la cancelación en España no es un producto importado del extranjero.

Trató de reivindicar una de las figuras políticas más impopulares de la primera mitad del siglo XX, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, en una biografía exhaustiva y prolija que era también un libro sobre el régimen de la Restauración y su fracaso: Romanones: La transición fallida a la democracia.

Ofreció como solución a la aberración racista y sangrienta abertzale el fuerismo liberal, que yo considero tan desfasado como el telégrafo. A mi objeción respondió Guillermo: "El fuerismo liberal es lo natural en las provincias vascas. Lo natural y la verdad prevalece. Tiene muchos siglos. Me sobrevivirá".

Un "dominio revolucionario"

El último libro suyo que leí fue Un veraneo de muerte. San Sebastián 1936, su aportación a la "memoria histórica", movimiento que le repugnaba por su sectarismo: "una verdad histórica no puede ser escrita en el Boletín Oficial del Estado". En ese volumen, que ha alcanzado las cinco ediciones, recopiló una cuarentena de testimonios sobre los 57 días en que la ciudad vasca estuvo bajo el control de las milicias rojas (CNT, PSOE, UGT, PCE), que se impusieron a las autoridades del Gobierno republicano a punta de pistola. Un "dominio revolucionario" bajo el que fueron asesinadas, al margen de toda ley y de toda misericordia, 455 personas en la provincia de Guipúzcoa y de ellas 252 en San Sebastián. En esta ciudad de 100.000 habitantes, los rojos abrieron diez chekas. Uno de los jefes de la CNT le espetó al comandante Antonio Sanjuán, gobernador militar de Guipúzcoa nombrado por Madrid en agosto: "nosotros no estamos aquí para hacer la guerra, sino para matar fascistas"; y fascista, añade Sanjuán, para esos bárbaros "era todo aquel que llevaba corbata".

Sostiene Gortázar que las matanzas que se cometieron ante los ojos de numerosos diplomáticos que veraneaban en San Sebastián, como el embajador francés, Jean Herbette, influyeron mucho más de lo que quieren reconocer los admiradores del Frente Popular en la renuencia de las democracias europeas a defender la República frente a los militares sublevados.

La deriva presidencialista del régimen del 78

Le preocupaba la degradación del sistema político español, del que conocía sus defectos, no sólo como ciudadano e historiador, sino, además, como diputado (entre 1993 y 2001) y miembro de los órganos de dirección del Partido Popular, presidido por Aznar. De esa inquietud nació su último libro El cesarismo presidencial: La irresistible atracción del poder absoluto, editado el mismo año en que se le diagnosticó el tumor que le ha matado.

Guillermo condenaba la deriva presidencialista del régimen constitucional de 1978, así como su inestabilidad convertida ya en permanente. El Presidente del Gobierno controla su partido con maneras más cercanas al centralismo democrático leninista que al debate de ideas; y a través de éste al Parlamento, con lo que desaparecen los controles a la acción del Ejecutivo. La ocupación de los principales organismos por parte de Pedro Sánchez con lacayos (Tribunal Constitucional, Banco de España, Junta Electoral Central, Consejo de Estado, INE, CIS, Fiscalía General, RTVE…), la compra de votos mediante subvenciones y subsidios y la destrucción del ordenamiento jurídico caracterizan la etapa cumbre del presidencialismo en la que nos encontramos.

Entre los responsables de esta decadencia señala a no sólo a la ley electoral y al chantaje de los nacionalistas. También culpa a las supuestas élites, incluida la Corona, que aceptó ser despojada de poderes y medios de intervención en el proceso constituyente. La erradicación del protocolo por un deseo de vulgarizarse, junto con los escándalos económicos y sexuales de todos conocidos, han hecho de la Monarquía una institución que los presidentes pueden ningunear y hasta usurpar sin consecuencias. Lo destacable es que este acorralamiento ha sucedido sin apenas resistencia por parte de Palacio. Por ejemplo, los servicios de información parecían más dedicados a encubrir las aventuras amorosas de Juan Carlos I que a perseguir a los enemigos de España, como los etarras. Con semejantes lastres, el rey no podía ni arbitrar ni moderar en la vida política, ni ser símbolo ni modelo de nada. Lo mismo decía, por cierto, el general Sabino Fernández-Campo, secretario y jefe de la Casa del Rey entre 1977 y 1993.

Como recomendación para los políticos y los jóvenes, Guillermo anotó en el libro las doce "reglas de actuación política" que vio en el despacho en el Capitolio del republicano Mike Simpson, congresista por Idaho, a quien sus ciudadanos reeligen una y otra vez desde 1999. Y las reproduzco con la misma esperanza de que guíen a alguien a servir al bien común:

Nunca comprometas tu integridad. Mantén tus promesas y tus compromisos. Mantén los secretos. Oye las dos versiones opuestas antes de juzgar. Aprende a expresar un desacuerdo sin ser desagradable. Intenta ser decisivo a costa de equivocarte en alguna ocasión. Tienes que estar dispuesto a perder alguna batalla para poder ganar finalmente la guerra. Si una lucha es inevitable, golpea primero y de la forma más eficaz posible. Aprende a reconocer lo irrelevante; entonces, ignóralo. Admite tus errores. Nunca, nunca te hagas un enemigo innecesariamente. Deja algo de tiempo para tumbarte, reflexionar y mirar a las estrellas.

Retirado de la docencia (fue profesor de la UNED), Guillermo vivía en Trujillo, donde dirigía un pequeño hotel, con viajes a San Sebastián y Madrid para reunirse con sus amigos. Se le ha enterrado en Vitoria, en esa tierra vasca tan desagradecida con sus mejores hijos, los más leales a sus verdaderas tradiciones.