"Literatura de la Ñ": un congreso para poner en valor los lazos de la identidad hispánica

El próximo jueves 5 de febrero tendrá lugar el seminario "Literatura de la Ñ hispanoamericana", en Casa de América, en Madrid, junto a la Universidad Villanueva, que tiene como propósito, a través de mesas redondas, debates y actividades literarias, "enfatizar la unidad lingüística, histórica y artística que conforma la hispanidad, poniendo en valor los lazos que han moldeado nuestras identidades y que continúan inspirando nuevos diálogos y creaciones", según el comunicado emitido por CEU CEFAS (Centro de Estudios, Formación y Análisis Social), el centro de pensamiento vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

"Con espíritu de colaboración y respeto mutuo, el congreso se erige como un puente que fortalece los vínculos culturales y proyecta hacia el futuro la vitalidad del mundo hispánico", añade CEU CEFAS. Este seminario reúne a escritores, académicos y lectores en torno a una tradición cultural hispánica común.

El seminario contará con el embajador y director de Casa de América, León de la Torre; la directora del Instituto de Estudios Americanos CEU CEFAS, Consuelo Martínez-Sicluna Sepúlveda; la rectora de la Universidad Villanueva, Ester Mocholí; la escritora, poeta y opositora cubana Zoé Valdés; la escritora y profesora de Literatura en la Universidad Villanueva, Mónica Carbajosa; la autora del libro-biografía 'Ernestina de Champourcin: una intelectual de vanguardia (2024)' y profesora de la Universidad Villanueva, Lola Esteban Cerezo; la directora de CEU Ediciones, Ana Rodríguez de Agüero; el profesor titular de la UNED, José Luis Muñoz de Baena; el doctor en Filología Hispánica y profesor titular de Literatura en la Universidad CEU San Pablo, Fernando Ariza; y el doctor en Derecho y Filosofía y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, José María Carabante.

Cartel del evento

La directora del Instituto de Estudios Americanos CEU CEFAS, Consuelo Martínez-Sicluna Sepúlveda ha querido destacar a Libertad Digital esta "reciprocidad literaria entre Hispanoamérica y este país". En el seminario, se tratarán principalmente la importancia de las figuras de Emilia Pardo Bazán, María Lejárraga, Teresa de la Parra, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.