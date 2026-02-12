El cambio radical que llega a Pokémon Pocket: probamos Desfile de Ensueño

Hace unas semanas contamos que el grupo The Pokémon Company presentó la nueva expansión para el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, titulada Desfile de Ensueño. Está disponible en todo el mundo desde el 29 de enero de 2026.

Ya hemos podido probar los nuevos sobres de mejora Desfile de Ensueño, con la imagen de Mega-Gardevoir. Recordamos que esta expansión trae nuevas cartas de Pokémon ex Megaevolución, como por ejemplo el Pokémon legendario Ogerpon, que debutará en JCC Pokémon Pocket como Ogerpon Máscara Turquesa ex.

Además, esta expansión incluye cartas con ilustraciones inspiradas en un festival muy colorido y las nuevas cartas de Entrenador de Estadio. Estas cartas permanecen en el tablero y otorgan efectos globales que pueden favorecer o perjudicar a ciertos tipos de Pokémon.

Os dejamos algunas fotos de la experiencia:

Ahora bien, si alguien no conoce qué es el juego Pokémon Pocket, aquí os damos algunas claves. Pokémon TCG Pocket es a grandes rasgos un videojuego para dispositivos móviles (iOS y Android) que simula el coleccionismo físico de cartas a nivel digital.

Desarrollado por Creatures Inc. y DeNA, el juego incluye intercambio de cartas, combates rápidos con reglas simplificadas y todo lo necesario para tener una colección virtual.

¿Cómo abrir sobres? Sin coste alguno se pueden abrir aproximadamente cada 12 horas, pero a través de lingotes se puede avanzar en el tiempo y tener acceso a los mismos sin tener que esperar.

Se estima una media de entre 33 y 35 millones de usuarios activos mensuales a nivel global. Aproximadamente 10 millones de personas inician sesión cada día, lo que representa una tasa de fidelidad de un 30% de los usuarios mensuales activos diariamente.