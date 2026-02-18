La Catedral de Sevilla reabre su Capilla Real, del siglo XVI, tras ser restaurada

La Catedral de Sevilla ha abierto este miércoles su Capilla Real tras la restauración a la que ha sido sometida en los últimos meses esta obra de Martín de Gainza, del siglo XVI.

En su web, el Cabildo que gestiona el templo ha informado de que a las ocho de la mañana ha sido abierta de nuevo esta zona de la catedral, donde también se ha repuesto al culto la imagen de la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes, que ha permanecido durante algo menos de un mes sometida a revisión e intervención de mantenimiento.

Situada en el ábside de la seo, la Capilla Real de Martín de Gainza sustituyó al antiguo ábside gótico, y acoge, ante el altar de la virgen, la urna de plata dorada y cristal que contiene el cuerpo de san Fernando.

Desde este miércoles, la visita a la Virgen de los Reyes estará abierta desde las 8:00 horas ininterrumpidamente hasta la finalización de la Misa de Ceniza de las 20:00, con acceso por la Puerta de las Campanillas del templo catedralicio.