Llega Encantos de Paldea, la nueva expansión del juego Pokémon Pocket

El grupo The Pokémon Company ha anunciado que el próximo sobre de mejora temático para el JCC Pokémon Pocket, Encantos de Paldea, estará disponible en todo el mundo a partir del 25 de febrero de 2026 (por la noche, hora del Pacífico).

Encantos de Paldea incluye Spirigatito, Fuecoco y Quaxly, el primero compañero Pokémon de los videojuegos Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En el último sobre de mejora temático, los Entrenadores también pueden encontrar otros Pokémon de la región de Paldea, incluido Meowscarada ex, Gholdengo ex y Maushold, así como nuevas cartas de Entrenador con Nemona, Damián y Mesagoza.

Además, el 1 de marzo de 2026 estarán también disponibles nuevas portadas y fondos con Pokémon de la región de Paldea.

Este es el calendario de eventos:

• Evento Emblemas de Encantos de Paldea (de finales de febrero a principios de marzo): Los jugadores pueden obtener emblemas, polvo iris y demás artículos ganando batallas contra otros jugadores.

• Evento de Semana Bonus (principios de marzo): Los jugadores pueden batallar para obtener packs de relojes de arena, accesorios especiales y demás recompensas.

• Evento Charcadet Drop (de mediados a finales de marzo): Los jugadores pueden dedicarse a batallas especiales en solitario para obtener packs promo de Serie B vol. 5.

• Evento Elecciones Mágicas (de mediados a finales de marzo): En varias Elecciones Mágicas aparecerán cartas promo con Pawmi y Clodsire de Paldea. Durante este evento, habrá también misiones que permitirán a los jugadores obtener un ticket de compra en el evento y que se puede intercambiar por una carta promo en la Tienda.