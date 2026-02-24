Guía exclusiva de Magic Las Tortugas Ninja: cómo montar mazos de Commander con las 4 tortugas

Ya está aquí la nueva expansión de Magic: The Gathering con las Tortugas Ninja como protagonistas. Hoy os ofrecemos la guía exclusiva de Magic: Las Tortugas Ninja para saber cómo montar mazos de Commander con las 4 tortugas.

Además de los comandantes preconstruidos disponibles para esta colección, hay toda una serie de criaturas legendarias, sobre todo Tortugas Ninja, que esperan pacientemente a que alguien construya un mazo de Commander en torno a ellas. El objetivo de esta guía no es proporcionar listas completas de mazos, sino presentar a los comandantes de la colección y ofrecer algunos consejos útiles para construir tu propio mazo de Commander.

Comandante Raphael, el músculo

Con Raphael, la fuerza está garantizada. Se trata de una carta que puede ser utilizada como comandante de color rojo, con una habilidad que permite duplicar el daño que hacen tus criaturas con contadores. La renovada habilidad de Partner permite tener a más de un comandante, con lo que se activa su cooperación con otros comandantes para acertar en la combinación de colores. Además, cuando entra al campo de batalla, crea un token de Mutágeno, que es un artefacto ficha que permite pagar un maná para sacrificarlo y poner contadores como conjuro (en tu turno).

Una divertida combinación con la habilidad de Partner es con su hermano Michelangelo, que juntos son las más alborotadoras de las Tortugas. Michelangelo, the Heart (puro corazón) es el Partner perfecto para Raphael, ya que su habilidad de Raid (the Fridge), le permite poner contadores en la segunda fase de turno (después de atacar), siempre y cuando hayas atacado. Además, crea un token de comida, que siempre viene bien para ganar unas vidas extra. Es decir, una carrera a la nevera para coger otro trozo de pizza.

Una carta que funciona muy bien con esta combinación de tortugas es Raphy Mikey, Alborotadores. Criatura con prisa, que provoca la salida a campo de batalla de otra criatura, lo que puede desencadenar el caos que tanto les gusta a estas tortugas.

Michelangelo, friqui total, es otra carta que permite crear los mutágenos que alimentan de contadores a las criaturas para activar la habilidad principal de Raphael, The Muscle. No solo eso, sino que además, si se va a poner un contador +1/+1 sobre una criatura que controlas, en vez de eso, se pone esa misma cantidad de contadores sobre ella +1. Es decir, se suma un contador extra cada vez que alguna habilidad o carta lo permite.

Lo mismo ocurre con el compañero de lucha perfecto, Casey Jones, Back Alley Brute, una carta que solo puede ser bloqueada por dos o más criaturas y que, cuando ataca, pone contadores +1/+1 sobre una criatura atacante que elijas. Cuando pones esos contadores, además se desencadena el poder de Casey Jones de hacer una cantidad de daño directo a un oponente igual al número de contadores puesto. Si se va a alborotar la mesa de Commander, hay que contar con toda la ayuda posible.

Comandante Michelangelo, el corazón

Michelangelo, the Heart, es el Partner perfecto para todos sus hermanos, y aunque con Raphael hacen las fiestas más caóticas, con Leonardo o Donatello, sus habilidades se benefician mutuamente. Con su habilidad de Raid (the Fridge), que le permite poner contadores en la segunda fase de turno (después de atacar), siempre y cuando hayas atacado, puede realizar combinaciones definitivas con las de sus hermanos. Como en las películas y las series, es el corazón que une a las Tortugas Ninja. Además, crea un token de comida, que siempre viene bien para generar maná extra.

Mikey y Leo, caos y orden, equilibran el ciclo con una carta que siempre que pongas un contador sobre la criatura que controlas, roba una carta. Una vez por turno, el orden equilibra el caos. Con Leonardo, el caos de Michelangelo se equilibra con la cordura y el orden del hermano mayor. Mikey es más fuerte con el liderazgo de Leo.

Leonardo, vanguardia afilada. Se trata de una criatura rápida, con la habilidad de infiltración. Esta habilidad permite que la carta se juegue por solo una llanura si se devuelve a la mano una criatura atacante no bloqueada que controlas durante el paso de declarar bloqueadoras. Es decir, Leo entra por sorpresa con vínculo vital, pudiendo ganar vida al hacer daño a un oponente. Cada vez que ganes vida, se pone un contador sobre Leonardo, con lo que entra reforzado. La habilidad de infiltración, combinada con la capacidad de colocar contadores +1/+1 de Michelangelo cada vez que se ataca, provocará que se llene la mesa de tokens de comida a la vez que los contadores protegerán la estrategia de Leonardo. Caos y orden en equilibrio.

En cuanto a Donatello, el científico y fiestero, todo son ventajas a la hora de preparar las fiestas. Mikey y Don, planificadores de fiestas, es un ejemplo perfecto, ya que te permite mirar la primera carta de tu biblioteca en cualquier momento. Puedes jugar tierras y lanzar hechizos de Tortuga, Ninja o Mutante (todas las tortugas son tortugas ninja mutantes, TNMT), desde la parte superior de la biblioteca. Miras, analizas y lanzas si merece la pena, pagando su coste de maná. Si lanzas un hechizo de criatura de esta manera, esa criatura entra con un contador +1/+1 adicional sobre ella.

Como no podía ser de otra manera, Donatello es un mecánico de primer nivel, y con Donatello, mecánico mutante, puedes girarlo para poner 3 contadores +1/+1 sobre el artefacto que controlas. Si no es de criatura, lo conviertes en un robot 0/0 (con contadores). Es decir, convertir los tokens de pizza que genera Mikey en robots con contadores y listos para la batalla.

Comandante Leonardo, el equilibrio

Leonardo, the Balance, es el líder de las Tortugas Ninja, además de ser la piedra angular de sus hermanos. Se trata de una carta que juega con todos los colores de maná, con lo que las posibilidades de usarlo como criatura tribal de ninjas y/o tortugas son infinitas. Cuando un token entra en juego (criaturas, comida, mutágenos, etc.), puedes poner un contador +1/+1 sobre cada criatura que controlas. Una vez por turno y beneficiándose de mecánicas de proliferar. Pero su gran poder es si pagas un maná de cada color, para darle a todas las criaturas arrollar, amenaza y vínculo vital hasta el final del turno. Todo esto con la habilidad de Partner, que te permite tener un segundo comandante con el que poder llegar a tener un mazo de cinco colores. El sueño de cualquier equipo.

Al ser un personaje de color blanco, su verdadero potencial es que puede utilizarse con comandantes pentacolor, como Morophon, the Boundless, que es todo tipo de criatura. Pero en esta edición, su gran poder viene del comandante de cinco colores, Heroes in a Half Shell, que es el equipo de las Tortugas Ninja al completo. Luchar al lado de sus hermanos es la mejor opción para un líder como Leonardo. Cualquier combinación es perfecta para que Leonardo esté acompañado por el equipo al completo, pues se trata de una criatura con vigilancia, amenaza, arrollar y prisa. Un Cowabunga en toda regla. Cada vez que uno o más mutantes, ninjas y/o tortugas que controles hagan daño de combate a un jugador, pones un contador +1/+1 sobre cada una de esas criaturas y robas una carta. Una carta que representa el espíritu de equipo que siempre ha defendido Leonardo, y que promete hacer del mazo de Commander pentacolor de TMNT uno de los más divertidos para jugar.

Leonardo forma equipo con todos sus hermanos, por eso Dony Leo, resolvedores de líos, es la carta que con vigilancia mantiene la calma en el equipo. Una carta pensada para controlar el campo de batalla, con la perfecta colaboración de Donatello. Al comienzo de tu paso final, exilia hasta un artefacto objetivo que controlas y hasta una criatura objetivo que controlas, luego regrésalos al campo de batalla de sus propietarios. Con esto, consigues que se disparen habilidades activadas de esas cartas después del paso final, reforzando el campo de batalla.

Con Raphael la relación no es tan armoniosa, por eso Raphy Leo, hermanos rivales, hace honor a su título. Se trata de una criatura que siempre que ataque, si es la primera fase de combate del turno, endereza una o dos criaturas atacantes objetivo. Después de esa fase, hay una fase de combate adicional. Es decir, que si enderezara una carta de Leonardo y otra de Raphael, los hermanos pegan dos veces. Carta atrevida y muy divertida.

Comandante Donatello, el cerebro

Donatello, the Brains, es el cerebrito y manitas del equipo, con sinergias directas con los tokens. Si uno o más tokens van a ser creados bajo tu control, estos tokens crean automáticamente un token mutágeno. Combina muy bien con habilidades de artefactos, así como con la afinidad de los mismos. Todo esto con la habilidad de Partner, que te permite tener un segundo comandante con el que combinar habilidades.

Con Rafael y el color rojo, la combinación de colores no solo activa un mazo agrocontrol, sino que con Dony Raph, ciencia en estado bruto. No puro, bruto. Se trata de una criatura con amenaza, con lo que debe ser bloqueada por dos o más criaturas. Una habilidad necesaria, teniendo en cuenta que son dos hermanos atacando en una carta. Siempre que Dony Raph ataque, el próximo hechizo que no sea criatura que lances este turno tiene la habilidad de afinidad por artefactos. Esto significa que, si tu comandante es Donatello, tienes artefactos como para que los hechizos tengan costes bajos, siendo que Raphael también pone artefactos en mesa.

Donatello es un manitas, y su carta Donatello, maestro de los dispositivos, es la representación de su inteligencia a la hora de crear aparatos y controlar la logística del equipo. Una carta azul que tiene la habilidad de infiltración, lo que le permite entrar al campo de batalla por menos coste devolviendo a otra criatura a la mano. Siempre que Donatello haga daño de combate a un jugador, crea una ficha que es una copia del artefacto objetivo que controlas. Llenar la mesa de artefactos y desencadenar una afinidad, recuerda a las mecánicas de mazos de artefactos que dominan la mesa.

Si hablamos de artefactos para apoyar a la ciencia de Donatello, hay dos que destacan. Por un lado, Commander's Plate, una lluvia de pizzas de ¿pepperoni? Se trata de un artefacto que por apenas un maná incoloro, hace que la criatura equipada (teniendo un coste de equipar de solo 3 incoloros en el caso de ser un Comandante), le otorga protección de cada color que no esté en tu comandante. Es decir, a Donatello le daría protección contra 4 de los 5 colores. Casi invencible es la cobertura de queso derretido.

Donatello no usa espadas, así que un buen cortapizzas hace el apaño. Se trata de una carta reeditada con nuevo arte, Sword of Hearth and Home. La criatura equipada tiene +2/+2 y protección contra verde y contra blanco. Cuando la criatura equipada hace daño de combate a un jugador, exilias hasta una criatura que controlas y buscas una tierra básica en tu biblioteca. Pones ambas cartas en el campo de batalla bajo tu control y barajas.

Eso hace que la habilidad que tenga la criatura se vuelva a disparar. Un cortapizzas muy versátil.