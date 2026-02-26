Dos Must Have del cómic: Inhumanos vs Patrulla X y JSA y JLA

Dos grupos en Marvel. Dos grupos en DC. Por la casa de las ideas presentamos a los dos contendientes porque en su caso se pelean entre ellos. En una esquina los Inhumanos, el grupo liderado por Rayo Negro cuyos poderes nacen de las nieblas terrígenas. En la otra la Patrulla X, los mutantes más maltratados de la historia del cómics. Y en el otro ring, compitiendo juntos (al principio), la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia de América.

Estos dos Must Have son una forma perfecta para conocer a estos cuatro grupos si quieres picar algo de ellos. Eso sí, como todo en la vida, tienen sus pros y sus contras. Lo analizamos.

Antes de nada, analizamos técnicamente los dos cómics:

Inhumanos vs Patrulla X: guion de Charles Soule y Jeff Lemire, dibujo de Leinil Francis Yu y Javier Garrón, cartoné tapa dura, contiene Inhumans Vs. X-Men 0-6, editorial Panini, 208 páginas y un precio de 20 euros.

JLA / JSA Pecados y Virtudes: guion de Geoff Johns, dibujo de David S. Goyer o Carlos Pacheco, cartoné tapa dura, contiene DC JLA/JSA: Virtue and Vice, editorial Panini, 112 páginas y un precio de 16 euros.

Como autoconclusivo mejor el duelo inhumano-mutante

Guerra mutante contra los inhumanos. ¿Por qué? Porque la Patrulla X solo tiene una posibilidad para sobrevivir: destruir las nieblas terrígenas que dan sus poderes a los inhumanos. Unos quieren sobrevivir y otros no quieren perder sus poderes. Resultado: guerra.Para que no te pierdas por el camino, aparte de las seis grapas del evento aquí se incluye un prólogo en el que Bestia nos va explicando qué ocurre y qué ha ocurrido, como por ejemplo la muerte de Cíclope o los problemas con las nieblas.

El evento está bien. Tremendamente palomitero y con un buen dibujo. Con sus pros y sus contras, por supuesto. Para mí un pro es que aquí tenemos al Viejo Logan, no al Lobezno original y adoro esa versión de Wolverine. Por otro lado, el carrusel de personajes es tremendo y todos ellos bien conformados para brillar en su justa medida. No es fácil tener tanto y utilizarlo bien, pero aquí funciona y como este blockbuster no pretende cambiarte la vida, la sensación final es la de haberlo pasado bien entre batalla y batalla. Eso sí, a veces tanto guantazo cansa y el final, por momentos, es bastante previsible.

Si eres fan de los blockbuster estarás encantado y si no te gusta tanta pelea y tanto personaje junto en pijama puedes ir por otros caminos.

El inicio de la etapa de Geoff Johns

Lo primero que hay que contar aquí es de quiénes estamos hablando. Son los reyes de los grupos de DC. La JSA (Sociedad de la Justicia de América) y la JLA (Liga de la Justicia de América). La JSA, creada en 1940, fue el primer grupo de la "Edad de Oro", mientras que la JLA fue su recambio en la modernidad de la "Edad de Plata" (1960).

Bien es cierto que los más famosos son los que cuentan con Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern etc., es decir, la Liga de la Justicia mientras que en la Sociedad aparecen personajes como el primer Flash (Jay Garrick), el primer Green Lantern (Alan Scott), Hawkman o el Dr. Fate.

En este cómic se inicia la maravillosa era de Geoff Johns donde se reformuló el lore de la JSA. Aquí veremos una reunión entre ambos grupos. Dicha fiesta anual de reunión se estropeará por el ataque de un enemigo que usará los siete pecados capitales para poseer a los miembros de ambos grupos. La Pereza, la Gula, la Lujuria, la Ira, la Soberbia, la Envidia y la Avaricia irán tomando control de los héroes y eso hará que luchen.

A ver, es Geoff Johns. Con este hombre no había aburrimiento posible. La historia es buena, tiene dosis de acción, humor negro y risas con buenas conversaciones de por medio y encima si te pica la curiosidad por seguir leyendo algo de la JSA puedes irte al integral con la etapa de Johns. Esto sin duda es un Must Have y con Carlos Pacheco dibujando, aún más.

Conclusión: como autoconclusivo, Inhumanos vs Patrulla. Como historia y sobre todo inicio de saga, Geoff Johns sin duda. Ambos son buenos aperitivos de Marvel y DC y si eres fan de los blockbuster te gustarán. Si gustan, disfruten de la lectura.