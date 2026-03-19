San Diego Comic-Con Málaga anuncia las fechas de su segunda edición: del 1 al 4 de octubre de 2026

San Diego Comic-Con Málaga celebrará su segunda edición del 1 al 4 de octubre de 2026 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) con una importante ampliación de sus espacios y contenidos centrada en mejorar la experiencia del público.

El anuncio se realizó durante un acto en la Casa del Lector en el Matadero Madrid. Autoridades, responsables de la organización, figuras destacadas de la cultura, tanto del ámbito creativo como industrial, y medios de comunicación arroparon esta nueva edición y subrayaron la trascendencia del proyecto, que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, y con el patrocinio principal de BBVA.

Fernando Piquer, director de San Diego Comic-Con Málaga, recordó el éxito de la primera edición y recalcó: "Iniciamos una nueva etapa: ampliamos espacios y contenidos para ofrecer la mejor experiencia a los fans y reforzar el papel de Málaga como punto de encuentro internacional de la cultura pop".

Piquer anunció también una preventa exclusiva para quienes asistieron a la edición 2025, como reconocimiento a su confianza y adelantó que próximamente se comunicará la fecha de inicio de la venta general de entradas.

Durante la presentación, David Glanzer, representante de San Diego Comic-Con International, reafirmó a través de un video mensaje, su compromiso con el desarrollo del proyecto en España y Europa, destacando el potencial de crecimiento de la cita malagueña manteniendo la esencia del evento original.

Más espacios y contenidos en la segunda edición

La edición de 2026 ampliará significativamente sus espacios y contenidos dentro del recinto ferial, con el objetivo de mejorar la experiencia global de los asistentes.

Entre las principales novedades destaca la ampliación del espacio expositivo, que prácticamente duplicará su superficie al pasar de 10.800 metros cuadrados a 19.600 metros cuadrados gracias a la incorporación de un segundo pabellón exterior de 8.800 metros cuadrados. Como consecuencia, el número de stands también se duplicará.

El área de videojuegos -Gaming Plaza- pasará de 280 metros cuadrados a más de 2.000 metros cuadrados y estrenará una nueva ubicación interior independiente. Por su parte, la zona de juegos de rol -Ludic Plaza, ‘Sit&Play Area’- dispondrá de un espacio diferenciado y mucho más amplio distribuido en dos pabellones. Estas mejoras permitirán repartir las actividades por todo el recinto y facilitar la participación del público.

La zona Artists’ Alley contará además con un área exterior independiente en el Village. Este espacio, que en 2025 recibió a artistas como Peach Momoko, Simon Bisley, Jorge Jiménez, Pepe Larraz y Claudio Castellini, volverá a reunir a dibujantes de cómic, ilustradores, autores de novela gráfica de primer orden que presentarán y venderán su trabajo directamente al público, acercando a los fans al proceso creativo de sus artistas favoritos.

Por último, el espacio Meet the Artist regresará tras la gran acogida de la pasada edición, ofreciendo nuevamente la oportunidad de conocer de cerca a figuras internacionales del cine, el cómic y la ilustración, obtener firmas y fotos e interactuar con ellas.

Estas mejoras buscan consolidar el evento como punto de encuentro para fans, profesionales y empresas del sector del entretenimiento y la cultura pop.

Apoyo institucional

Durante el acto, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, D. Arturo Bernal, destacó la importante generación de empleo e ingresos para la ciudad y la comunidad que aporta este acontecimiento, siendo de este modo "una oportunidad para nuestras empresas, pymes e industrias creativas". San Diego Comic-Con Málaga "demuestra que Andalucía está en el mapa de los grandes eventos internacionales, atrae a nuevas generaciones de visitantes, diversifica nuestra oferta y contribuye a mantener la actividad económica y el empleo durante todo el año", subrayó.

Bernal ha asegurado además que el talento y las industrias culturales y creativas "son uno de los grandes motores de la economía contemporánea", por lo que esta cita "representa la conexión entre innovación, industria y comunidad global para proyectar la capacidad cultural y creativa de Andalucía al mundo".

Por su parte, D. Ignacio Román, director general de FYCMA Málaga, apuntó que "la celebración en Málaga de este encuentro refuerza la proyección internacional de la ciudad y amplía su visibilidad en nuevos ámbitos", y reiteró la total predisposición desde FYCMA para que el evento avance con solidez en todos los niveles.

De esta forma, las instituciones han reafirmado su compromiso con el proyecto y han subrayado la importancia de San Diego Comic-Con Málaga como plataforma para posicionar a Andalucía y a Málaga como referentes europeos en el ámbito de la cultura, el entretenimiento y la innovación creativa.