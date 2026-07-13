"Sospechar que" o "sospechar de que": la RAE aclara cómo usar correctamente esta expresión

Expresiones como 'sospecho de que ha ocurrido algo' o 'sospechaban de que era un incendio provocado' son relativamente habituales en conversaciones e incluso en algunos medios de comunicación. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) advierte de que, en la mayoría de estos casos, esa construcción no es la adecuada.
El Diccionario panhispánico de dudas aclara que el verbo sospechar, cuando significa imaginar o suponer algo a partir de indicios, es transitivo y no debe ir acompañado de la preposición de.
Lo correcto es 'sospecho que'
Cuando sospechar expresa una conjetura o una deducción, la construcción correcta es sin preposición. Por ejemplo, lo adecuado es decir 'Sospecho que se ha ido', 'Los vecinos sospechan que fue un incendio intencionado' o 'La propietaria sospechaba que los autores podían ser trabajadores de la empresa'.
Añadir de delante de que en estos casos da lugar a un ejemplo de dequeísmo, un error gramatical bastante frecuente.
Cuándo sí puede usarse 'de'
La preposición de sí es correcta cuando sospechar significa desconfiar de una persona o de una cosa.
Así, expresiones como 'Sospecha de su vecino' o 'Siempre sospechó de aquel testigo' son completamente válidas.
Si quieres evitar este error, recuerda una regla sencilla: cuando sospechas que ha ocurrido algo, la preposición de sobra. Solo debe aparecer cuando el verbo expresa desconfianza hacia alguien o algo.