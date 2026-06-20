¿Se escribe 'Ghana' o 'Gana'?: La RAE aclara cuál es la forma correcta

Muchos aficionados al fútbol recuerdan a este país por sus participaciones en los Mundiales, mientras que otros lo encuentran con frecuencia en noticias de actualidad internacional. Sin embargo, su nombre sigue planteando una duda habitual: ¿es correcto escribir Ghana o debería usarse la forma Gana?

La respuesta no es tan simple como elegir una única opción. La Real Academia Española recoge este caso en sus obras de referencia y ofrece una explicación sobre el uso de ambas grafías y otros términos relacionados con el país.

Una duda que aparece con frecuencia

El nombre de este Estado del oeste de África suele verse escrito de dos maneras distintas. La forma más habitual es Ghana, utilizada en organismos internacionales, competiciones deportivas y gran parte de los medios de comunicación.

Sin embargo, también es posible encontrar la grafía Gana en publicaciones y textos redactados en español, lo que lleva a muchos hablantes a preguntarse cuál de las dos debe emplearse.

Según señala el Diccionario panhispánico de dudas, Ghana es el topónimo tradicionalmente utilizado en español para referirse a este país africano. No obstante, la misma obra añade que Gana constituye una adaptación válida al español, por lo que ambas formas pueden considerarse correctas.

El gentilicio y su capital

Otro detalle que suele pasar desapercibido es que el gentilicio cambia según la forma empleada para nombrar al país. Cuando se utiliza Ghana, la forma recomendada es ghanés. En cambio, quienes prefieran la adaptación Gana deben escribir ganés. Las dos posibilidades están reconocidas por la normativa académica.

En el caso de la capital, la RAE recuerda que esta cuenta con una forma adaptada al español

Por ello, la opción preferible es Acra, mientras que Accra responde a la grafía inglesa. Aunque esta última aparece con frecuencia en documentos internacionales y mapas, la adaptación española es la recomendada en textos escritos en nuestra lengua.