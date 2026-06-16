La RAE zanja la eterna duda: ¿es "a bordo" o "abordo"?

La duda entre "a bordo" y "abordo" aparece con frecuencia en el español cotidiano, sobre todo en contextos relacionados con viajes o medios de transporte. Aunque suenan igual, la Real Academia Española (RAE) establece que no se trata de formas equivalentes y que su uso depende de significados distintos.

A menudo, esta confusión se produce porque ambas palabras se pronuncian de forma prácticamente idéntica, lo que lleva a errores habituales en la escritura. Sin embargo, la RAE deja clara la diferencia entre ambas y cómo deben utilizarse correctamente.

"A bordo": la forma vinculada al transporte

La locución "a bordo" se utiliza para indicar que alguien se encuentra dentro de un barco, avión, tren o cualquier otro medio de transporte.

La RAE la define como una locución adverbial con el significado de ‘en el interior de un vehículo o nave’. Ejemplos correctos serían "Está a bordo del avión" o "La espera a bordo de un taxi".

Además, debe escribirse siempre en dos palabras, incluso en construcciones como "diario de a bordo", donde la forma correcta mantiene la separación.

"Abordo": uso verbal

En cambio, "abordo" no tiene relación con la locución anterior. Es la primera persona del singular del presente del verbo abordar, como en "En este libro abordo este tema".

Se emplea cuando el hablante se refiere a la acción de tratar, analizar o iniciar un asunto, no a la idea de viajar o estar dentro de un medio de transporte.

El problema surge porque ambas formas suenan igual, pero su función en la lengua es distinta. La RAE recuerda que no son intercambiables y que confundirlas puede llevar a errores en la escritura, sobre todo en textos formales.