¿Cómo se escribe el plural de "claxon"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

En el uso del español, especialmente en textos periodísticos vinculados al tráfico o la movilidad, el plural de "claxon" aparece con frecuencia escrito de distintas formas. Sin embargo, no todas son correctas según los criterios fijados por la Real Academia Española, lo que ha generado dudas recurrentes en medios y redes.

Expresiones como "los claxon", "los claxons" o variantes sin tilde son habituales en noticias y contenidos digitales, aunque no responden a la norma académica que regula la formación del plural en este tipo de palabras.

La norma que fija la RAE

El Diccionario de la lengua española establece que los sustantivos llanos o graves terminados en "-n" forman el plural añadiendo "-es". Este patrón se aplica a casos como "joven" o "canon", cuyos plurales son "jóvenes" y "cánones", y también a "claxon", que sigue la misma regla.

A partir de esta norma, la forma recomendada es "cláxones", utilizada para referirse a varios avisadores acústicos de vehículos. La Academia también contempla una alternativa con "-s" al tratarse de un extranjerismo, que daría lugar a "cláxons", aunque esta opción se considera menos recomendable frente a la forma regular.

En el lenguaje periodístico es frecuente encontrar usos no normativos como "los claxon", especialmente en titulares o textos rápidos, pero la recomendación académica es optar por la forma adaptada al español para evitar incorrecciones.