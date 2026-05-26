¿Cómo se escribe el plural de 'vip'?: la RAE aclara la forma correcta

El uso del término "vip" está muy extendido en el lenguaje cotidiano, especialmente en medios de comunicación, publicidad y espacios de ocio. Sin embargo, su escritura correcta en español no siempre coincide con la forma en la que suele aparecer en carteles, titulares o promociones.

Procedente de la sigla inglesa "VIP" (very important person, "persona muy importante"), esta palabra ha pasado al español como un préstamo completamente asentado. Su significado, según la Real Academia Española, hace referencia a aquellas personas que reciben un trato especial en determinados espacios públicos por su relevancia social o fama.

La cuestión normativa aparece cuando se trata de su escritura. El Diccionario panhispánico de dudas señala que "vip" se ha integrado en el español como un sustantivo común, por lo que ha perdido su condición de sigla en el uso habitual.

Una palabra adaptada al español

En su adaptación, la RAE establece que debe escribirse en minúsculas y en redonda, sin comillas ni mayúsculas, una forma que contrasta con el uso publicitario más habitual.

Además, admite su plural regular: "vips", que se utiliza tanto para masculino como femenino, como en "los vips" o "las vips". También puede funcionar como adjetivo en expresiones como "zona vip" o "tratamiento vip".

Errores frecuentes en su escritura

Pese a su normalización, es habitual encontrar la palabra escrita como "VIP", "Vip" o entre comillas en distintos contextos, especialmente en anuncios o textos informales.

La RAE considera estas grafías inadecuadas cuando el término ya está plenamente incorporado al español. Por ello, recomienda evitar construcciones como "cliente VIP" o "área Vip", que deberían escribirse como "cliente vip" o "área vip".